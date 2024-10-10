Тренер гимнастки Максимовой о ее выступлениях за Сирию: «Политическая обстановка изменилась, так что сейчас сложно понять, какие там перспективы»

Тренер гимнастки Александры Максимовой высказался о ее выступлениях за Сирию.

Максимовой 18 лет, она выступает на российских соревнованиях, но в 2023-м стала чемпионкой Панарабских игр в составе сирийской команды.

– В 2023 году вы с Сашей ездили выступать на Панарабские игры под сирийским флагом. Та история заглохла, сирийцы после этого потеряли интерес?

– Нет, после Панарабских игр мы должны были отбираться на Олимпиаду через чемпионат Азии. Готовились, там были реальные условия отбора. Нам купили билеты, вся поездка была уже утверждена, готова. Но буквально за неделю до старта Саша травмировала ногу.

Готов полностью взять ответственность на себя – нужно было организовать тренировочный процесс иначе. В итоге не поехали ни на чемпионат Азии, ни [на Олимпиаду] в Париж, хотя, конечно, это была мечта и для Саши, и для меня. Веха в карьере, но не получилось. Саша, прости, это была моя вина.

После пропущенного чемпионата Азии Саша выступила за Сирию на Кубке Воронина в Москве в декабре 2024 года. Других предложений представлять Сирию на международной арене после этого не поступало, да и политическая обстановка в стране изменилась, так что сейчас сложно понять, какие там перспективы, – сказал тренер Алексей Богданов .