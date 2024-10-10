  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Тренер гимнастки Максимовой о ее выступлениях за Сирию: «Политическая обстановка изменилась, так что сейчас сложно понять, какие там перспективы»
0

Тренер гимнастки Максимовой о ее выступлениях за Сирию: «Политическая обстановка изменилась, так что сейчас сложно понять, какие там перспективы»

Тренер гимнастки Александры Максимовой высказался о ее выступлениях за Сирию.

Максимовой 18 лет, она выступает на российских соревнованиях, но в 2023-м стала чемпионкой Панарабских игр в составе сирийской команды.

– В 2023 году вы с Сашей ездили выступать на Панарабские игры под сирийским флагом. Та история заглохла, сирийцы после этого потеряли интерес?

– Нет, после Панарабских игр мы должны были отбираться на Олимпиаду через чемпионат Азии. Готовились, там были реальные условия отбора. Нам купили билеты, вся поездка была уже утверждена, готова. Но буквально за неделю до старта Саша травмировала ногу.

Готов полностью взять ответственность на себя – нужно было организовать тренировочный процесс иначе. В итоге не поехали ни на чемпионат Азии, ни [на Олимпиаду] в Париж, хотя, конечно, это была мечта и для Саши, и для меня. Веха в карьере, но не получилось. Саша, прости, это была моя вина.

После пропущенного чемпионата Азии Саша выступила за Сирию на Кубке Воронина в Москве в декабре 2024 года. Других предложений представлять Сирию на международной арене после этого не поступало, да и политическая обстановка в стране изменилась, так что сейчас сложно понять, какие там перспективы, – сказал тренер Алексей Богданов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Панарабские игры
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Александра Максимова
сборная Сирии
Алексей Богданов
Кубок имени Воронина
logoОлимпиада-2024
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Тренер Богданов о переезде в Швецию: «Привлекает возможность влиться в европейскую и мировую гимнастику, которой сейчас, к сожалению, в России нет»
вчера, 18:54
Ангелина Мельникова: «Во время карьеры я часто чувствовала себя небезопасно на тренировках и соревнованиях. Речь идет даже не о физической безопасности, а ментальной»
6 мая, 11:05
Нагорный анонсировал женскую Премьер-лигу: «Хочется, чтобы наши выдающиеся гимнастки продолжали реализовываться»
34 мая, 19:03
Главные новости
«Гимнастика идет в сторону гуманности, но с сопротивлением. Приходит понимание, что по-старому работать уже нельзя». Богданов о жестких методах тренеров
вчера, 19:48
Тренер Богданов о переезде в Швецию: «Привлекает возможность влиться в европейскую и мировую гимнастику, которой сейчас, к сожалению, в России нет»
вчера, 18:54
Борисова об Олимпиаде: «Я не мечтаю, потому что пока не уверена, что это свершится. Есть факторы, которые не зависят от нас»
вчера, 14:53
Александра Солдатова родила второго ребенка
221 мая, 17:20
На строительство спортивного центра имени Немова в Самаре потребуется более 4 млрд рублей
217 мая, 15:13
Экс-гимнастка Веденеева: «Очень жаль, что нашим лидерам-юниоркам не дают нейтральный статус. Это очень талантливые девчонки, у каждой свой стиль»
12 мая, 12:24
Экс-гимнастка Веденеева о том, почему вернулась в Россию: «Словения не предлагала никаких контрактов на работу. Стань я судьей, они бы не смогли оплачивать поездки»
512 мая, 12:13
Мария Захарова: «У олимпийского движения нет других вариантов, кроме как вернуться в русло нормальности»
1311 мая, 17:17
Российская гимнастка Мария Мячина будет выступать за Израиль
11 мая, 07:30
Гимнастка Попова: «Очень хорошо общаюсь с Аней Щербаковой. Хотела бы попробовать себя в фигурном катании»
310 мая, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
147 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
521 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56