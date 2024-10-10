Тренер Богданов о переезде в Швецию: «Привлекает возможность влиться в европейскую и мировую гимнастику, которой сейчас, к сожалению, в России нет»

Тренер гимнасток Алексей Богданов объяснил решение переехать в Швецию.

Российский специалист в ближайшее время намерен получить вид на жительство, отъезд запланирован на июнь. Среди учениц Богданова – гимнастки Александра Максимова и Полина Губенкова, которые в апреле завоевали бронзу командного первенства Кубка России за сборную Владимирской области.

– Во сколько раз зарплата в Швеции будет больше твоей российской?

– В три раза. Но, во-первых, Швеция – достаточно дорогая страна. Во-вторых, там высокие налоги. А в-третьих, не за деньгами я туда еду, в сущности. Интересен опыт. Если бы я хотел ехать зарабатывать, то поехал бы в Эмираты. Там и налогов нет, и денег платят гораздо больше, чем в Европе.

Поэтому я перед собой вопрос денег не ставил вообще. Не было задачи найти предложение повыгоднее в финансовом плане. То, что шведы платят, и по словам тех, с кем я общался, достаточно для хорошей и комфортной жизни в стране, и меня это полностью устраивает. <...>

– Швеция – не лидер в мировой гимнастике, мягко говоря. Чем они тебе интересны?

– Это вызов. Очень хочется попробовать что-то изменить, показать, что можно работать немного иначе. В принципе, у них трудятся достаточно грамотные специалисты. У них была Тоня Паулинссон, которая сейчас уехала в США, выступает там за университет, а на национальном уровне сменила спортивное гражданство со шведского на Тайвань. Она как раз из этого клуба, участница Юношеских олимпийских игр. У нее была очень неплохая программа, но она постоянно падала.

Так что у шведов неплохой технический уровень, мне интересно понять, почему в итоге это все не развивается в хорошие результаты, и попробовать изменить ситуацию. Ну и не буду скрывать – возможность работать как тренер на крупнейших международных стартах тоже привлекает, как и возможность влиться в европейскую и мировую гимнастику, которой сейчас, к сожалению, в России у нас нет.

– Чем ты им интересен?

– Российская женская спортивная гимнастика, при всех ее трудностях сейчас, находится в мировом топе, который можно обозначить списком: США, Китай, Россия, Бразилия, Великобритания, Италия и Япония. Все остальные страны уже ниже уровнем, поэтому российские тренеры котируются очень высоко. Особенно в тех странах, где гимнастика развита не очень хорошо, но у которых имеются амбиции, – ответил Богданов.