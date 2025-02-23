Аляева стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, Бладцева – 8-я
Россиянка София Аляева стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте.
Соревнования проходят в Баку.
Первое место заняла белоруска Виолетта Бордиловская (56,070 балла), второе – японка Хикару Мори (55,800).
Еще одна россиянка Анжела Бладцева заняла восьмое место (6,290).
Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости