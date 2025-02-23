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Аляева стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, Бладцева – 8-я

Россиянка София Аляева стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте.

Соревнования проходят в Баку. 

Первое место заняла белоруска Виолетта Бордиловская (56,070 балла), второе – японка Хикару Мори (55,800).

Еще одна россиянка Анжела Бладцева заняла восьмое место (6,290). 

Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Кубок мира
результаты
София Аляева
Прыжки на батуте
logoАнжела Бладцева
сборная России жен (прыжки на батуте)
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