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Анжела Бладцева об ипотеке: «И мама, и тренер всегда говорили, что важно иметь свое жилье. Теперь, когда ставка так выросла, я вообще очень рада тому, что решилась»

Батутистка Анжела Бладцева рассказала об ипотеке и своем питании.

— Слышала в интервью вашего тренера, что вы очень самостоятельная, даже ипотеку сами взяли.

— И очень рада этому. На самом деле и мама, и тренер всегда говорили, что важно иметь свое жилье. Карьера закончится, а жилье должно быть. А теперь, когда ставка так выросла, я вообще очень рада тому, что решилась на это. Сейчас смотрю на все эти цифры, как растет процент, и страшно становится.

— В работе привлекаете сторонних специалистов? Диетолога, например.

— Нет, с диетологом не работаю.

— Как решаете вопрос с питанием? Ведь вам нужно быть и легкой, но при этом и прыгучей.

— Четкого плана меню у меня нет, но белок всегда преобладает. Честно скажу, обожаю мясо. Особо ничего себе не запрещаю, но есть много продуктов, которые я просто не употребляю в пищу. Не люблю слишком сладкое, не ем рыбу, морепродукты, соусы.

— То есть новогодний стол без салатов с майонезом, без селедки под шубой?

— Вообще не мое. Плюс я ведь не ем рыбу.

— А что же тогда из новогодней еды остается? Мандарины?

— Да! Но тут главное не перестараться, — сказала Бладцева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Прыжки на батуте
logoАнжела Бладцева
logoМатч ТВ
сборная России жен (прыжки на батуте)
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