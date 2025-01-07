Анжела Бладцева об ипотеке: «И мама, и тренер всегда говорили, что важно иметь свое жилье. Теперь, когда ставка так выросла, я вообще очень рада тому, что решилась»
— Слышала в интервью вашего тренера, что вы очень самостоятельная, даже ипотеку сами взяли.
— И очень рада этому. На самом деле и мама, и тренер всегда говорили, что важно иметь свое жилье. Карьера закончится, а жилье должно быть. А теперь, когда ставка так выросла, я вообще очень рада тому, что решилась на это. Сейчас смотрю на все эти цифры, как растет процент, и страшно становится.
— В работе привлекаете сторонних специалистов? Диетолога, например.
— Нет, с диетологом не работаю.
— Как решаете вопрос с питанием? Ведь вам нужно быть и легкой, но при этом и прыгучей.
— Четкого плана меню у меня нет, но белок всегда преобладает. Честно скажу, обожаю мясо. Особо ничего себе не запрещаю, но есть много продуктов, которые я просто не употребляю в пищу. Не люблю слишком сладкое, не ем рыбу, морепродукты, соусы.
— То есть новогодний стол без салатов с майонезом, без селедки под шубой?
— Вообще не мое. Плюс я ведь не ем рыбу.
— А что же тогда из новогодней еды остается? Мандарины?
— Да! Но тут главное не перестараться, — сказала Бладцева.
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