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Венера Зарипова: «В Израиле художественная гимнастика приобрела большую популярность благодаря Винер»

Венера Зарипова заявила, что гимнастика стала популярна в Израиле благодаря Винер.

Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. 

«Это тренер всемирного значения с мировым именем, которая воспитала огромное количество талантливых спортсменок. Такие люди, как она, рождаются один раз в тысячелетие, это гениальный специалист. Есть такая поговорка, что незаменимых людей нет. Но Ирина Александровна исключение.

В том же Израиле, где я сейчас живу, художественная гимнастика приобрела большую популярность именно благодаря Ирине Александровне, которая очень часто приезжала сюда и популяризировала наш вид спорта, делилась опытом с нашими тренерами и работала с местными гимнастками. На сборы в России приезжали команды со всего мира, и Винер была открыта для всех, всем помогала.

Я начала тренироваться под руководством Ирины Александровны с 1978 года в Ташкенте, мы совершили переворот в художественной гимнастике в Узбекистане, я была ее первой ученицей, первой звездочкой, обладала феноменальными, как все говорили, природными данными, была очень гибкой и прыгучей.

Наш путь наверх оказался очень непростым. Так, на Спартакиаде народов СССР из списка судей исключили судью из Узбекистана, а на других судей давили, чтобы те снижали оценки за мои выступления, но мы оставались верны друг другу. Мне предлагали квартиру, машину и другие блага, чтобы я переехала в Москву в ЦСКА, очень звали в Киев к тренеру Альбине Николаевне Дерюгиной, но у меня и в мыслях никогда не было предать Ирину Александровну.

После меня у моего тренера было много других замечательных гимнасток. Это и Амина Зарипова, и Яна Батыршина, и Алина Кабаева, Евгения Канаева, Александра Солдатова, Анастасия Близнюк и многие другие. После распада СССР российская художественная гимнастика не была законодательницей спортивных мод, и именно Винер стала тем человеком, кто своим упорным трудом поднял ее до космических высот.

Посмотрите, сколько в России девочек, которые сейчас занимаются художественной гимнастикой, никогда такого не было», – сказала пятикратная чемпионка СССР, директор Академии спорта и школы спортивной гимнастики в израильском Рамат-Гане Венера Зарипова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
художественная гимнастика
Венера Зарипова
ТАСС
logoсборная России (художественная гимнастика)
logoИрина Винер
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