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Маринов прошел проверку международных инспекторов допинг-контроля: «Очень рад, ведь это означает, что подвижки в сторону международных стартов есть»

Гимнаст Даниел Маринов прошел проверку международных инспекторов допинг-контроля.

«Вот это да. Сегодня утром меня навестили инспекторы допинг-контроля. Причем не с нашей РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), а прямиком из WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Есть такая специальная система для спортсменов, в которую WADA выборочно включает спортсменов в пул тестирования – она называется система ADAMS. В ней спортсмен обязан ежедневно сообщать информацию о своем местонахождении, месте ночевки, тренировках и соревнованиях. Также нужно ставить часовое окно на каждый день, в которое инспекторы допинг-контроля могут внезапно приехать и взять допинг-пробу.

Это все очень серьезно, ведь если инспектор приедет на указанное спортсменом место и час, а самого спортсмена там не будет, то держи флажок, дружок. При наборе трех таких флажков за период в 12 месяцев спортсмена ждет дисквалификация на два года.

Благо я регулярно захожу в эту систему и проверяю, все ли местоположения у меня стоят правильно. Три года я нахожусь внутри этой системы и все было тихо. А сегодня резко бац! И они приехали.

Честно говоря, я этому очень рад, ведь это означает, что какие-то подвижки в сторону международных стартов есть! Конечно, у меня сейчас все мысли направлены на восстановление плеча, но когда к тебе приезжают с WADA, так еще и берут у тебя двойную пробу (кровь, моча), то, думаю, это только к лучшему», – написал Маринов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Даниела Маринова
Даниел Маринов
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