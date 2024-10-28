Гимнасты Маринов и Найдин перенесли операции и смогут возобновить полноценные тренировки в декабре

Гимнасты Даниел Маринов и Сергей Найдин вернутся к полноценным тренировкам в декабре.

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее спортсменам были прооперированы травмированные плечи.

«По словам хирурга, операции прошли успешно, сейчас у Маринова и Найдина идет процесс восстановления. Они уже потихоньку тренируются и поддерживают свою физическую форму.

Однако на полную мощность им тренироваться пока рано, торопиться некуда, спортсмены будут готовиться к Кубку России, который пройдет весной. А полноценно тренироваться Маринов и Найдин смогут на декабрьском сборе команды, куда мы их обязательно вызовем», – сказала Родионенко.