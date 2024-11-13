Маринов о восстановлении после операции на плече: «Идем маленькими шажочками. Если поторопиться в каком-то моменте, это чревато»

Гимнаст Даниел Маринов рассказал о восстановлении после операции на плече.

Спортсмен перенес операцию в октябре.

«Восстановление проходит хорошо, где-то полтора месяца после операции. Пройдена целая неделя пассивной работы – растяжка, с помощью реабилитологов и самостоятельно. Много разных упражнений, которые направлены на пассивную разработку плечевого состава.

Буквально через неделю будет уже второй этап реабилитации – начнут потихоньку добавляться активные движения, подъем руки до горизонта.

Идем маленькими шажочками, потому что если поторопиться в каком-то моменте, это чревато. За этим слежу и я, и все врачи-реабилитологи, с которыми работаю, чтобы мы шли по четко написанному профессионалами плану», – сказал Маринов .