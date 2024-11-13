Маринов о восстановлении после операции на плече: «Идем маленькими шажочками. Если поторопиться в каком-то моменте, это чревато»
Гимнаст Даниел Маринов рассказал о восстановлении после операции на плече.
Спортсмен перенес операцию в октябре.
«Восстановление проходит хорошо, где-то полтора месяца после операции. Пройдена целая неделя пассивной работы – растяжка, с помощью реабилитологов и самостоятельно. Много разных упражнений, которые направлены на пассивную разработку плечевого состава.
Буквально через неделю будет уже второй этап реабилитации – начнут потихоньку добавляться активные движения, подъем руки до горизонта.
Идем маленькими шажочками, потому что если поторопиться в каком-то моменте, это чревато. За этим слежу и я, и все врачи-реабилитологи, с которыми работаю, чтобы мы шли по четко написанному профессионалами плану», – сказал Маринов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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