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Немов о гимнастической Премьер-лиге: «Нагорный делает непростой формат, но он необходим для развития гимнастики»

Алексей Немов считает, что формат Премьер-лиги необходим для развития гимнастики.

8 декабря в Москве пройдет финал командной Премьер-лиги по спортивной гимнастике. Победу разыграют «Львы» (капитан Кирилл Прокопьев) и «Крылатые Барсы» (капитан Даниел Маринов), за третье место поборются «Динамо‑Москва» (капитан Артур Далалоян) и TAVROS (капитан Иван Стретович).

– Что понравилось в первом сезоне лиги?

– Огромное спасибо Никите (Нагорному). Тот формат, который он делает, непростой, но он необходим для развития гимнастики. Те ребята, которые не попали в сборную, но были рядом с ней и нашим видом спорта, продолжают выступать и бороться. Они популяризируют наш вид спорта.

Рад за команды, уровень хороший. Понятно, что тут сидят люди, которые выиграли Олимпиаду, на них равняются. Нужно объективно понимать, что мы получим. Картинка будет хорошая, достойная, и надо этим заниматься.

– Станете ли наставником команды Даниела Маринова?

– Все возможно. Кто первый встал, того и тапки, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Немов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Немов
спортивная гимнастика
Даниел Маринов
logoНикита Нагорный
logoсборная России по спортивной гимнастике
Федерация гимнастики России
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