Дина Аверина о возможном возобновлении карьеры: «Мое время прошло. Пусть молодые гимнастки – если, дай бог, их допустят – выступают на международной арене»

Дина Аверина не планирует возобновлять карьеру.

«Нет, мое время прошло. Пусть молодые гимнастки – если, дай бог, их допустят – выступают на международной арене и почувствуют, что это такое», – сказала 26-летняя Аверина.

Дина Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике, 18-кратная чемпионка мира.