Дина Аверина о возможном возобновлении карьеры: «Мое время прошло. Пусть молодые гимнастки – если, дай бог, их допустят – выступают на международной арене»
Дина Аверина не планирует возобновлять карьеру.
«Нет, мое время прошло. Пусть молодые гимнастки – если, дай бог, их допустят – выступают на международной арене и почувствуют, что это такое», – сказала 26-летняя Аверина.
Дина Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике, 18-кратная чемпионка мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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