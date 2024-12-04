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Тарасова об Авериных в «Ледниковом периоде»: «Ноги красивые, носочки тянутся – одно удовольствие. С каждой неделей они прогрессируют»

Татьяна Тарасова оценила выступления сестер Авериных в «Ледниковом периоде».

В проекте Дина Аверина выступает в паре с Дмитрием Соловьевым, Арина – с Владимиром Морозовым.

«Не понимаю, зачем учила их художественной гимнастике. Надо было отдать в фигурное катание», – заявила Ирина Винер, ставшая членом жюри в одном из выпусков шоу.

«Полностью согласна с оценкой Ирины Александровны, Аверины тоже произвели на меня впечатление. Они, конечно, большие профессионалы. Их берут в поддержу уверенно, хотя они сроду этого не делали. Ноги красивые, носочки тянутся – одно удовольствие. Видно, что девочка самим нравится. И мне тоже. С каждой неделей они прогрессируют, получают «шестерки».

И очень приятно, что Ирина Александровна к нам пришла. Ждать ли ее еще на «Ледниковом периоде»? Она сказала, что работы много, все-таки это великий тренер. Но еще раз, возможно, заглянет», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoЛедниковый период
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художественная гимнастика
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logoАрина Аверина
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