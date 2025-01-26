Дмитрий Соловьев о дуэте с Диной Авериной: «Предложения совместно выступать в шоу уже были. Но пока раскрывать всех секретов не будем»
Дмитрий Соловьев рассказал о предложениях участия в шоу вместе с Диной Авериной.
Фигурист и гимнастка ранее выступали в проекте «Ледниковый период» в паре.
«Конечно, предложения совместно выступать в шоу уже были. Но пока раскрывать всех секретов не будем», – заявил Соловьев.
Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде и бронзовый призер чемпионата мира-2013 в танцах на льду.
Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады 2021 года в Токио.
«Прекрасное начало года». Дина Аверина поделилась совместными фото с Соловьевым
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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