Дмитрий Соловьев о дуэте с Диной Авериной: «Предложения совместно выступать в шоу уже были. Но пока раскрывать всех секретов не будем»

Дмитрий Соловьев рассказал о предложениях участия в шоу вместе с Диной Авериной.

Фигурист и гимнастка ранее выступали в проекте «Ледниковый период» в паре.

«Конечно, предложения совместно выступать в шоу уже были. Но пока раскрывать всех секретов не будем», – заявил Соловьев .

Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде и бронзовый призер чемпионата мира-2013 в танцах на льду.

Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады 2021 года в Токио.

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