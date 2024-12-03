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Арина Аверина о «Ледниковом периоде»: «Добавило ли волнения присутствие Винер в жюри? Мне – нет, Морозов волновался чуть-чуть»

Арина Аверина не переживала из-за присутствия Винер в жюри «Ледникового периода».

В проекте гимнастка выступает в паре с серебряным призером Пекина-2022 Владимиром Морозовым.

«Тренируемся каждый день, по времени бывает по-разному, от 6 часов минимум. Есть ли соперничество с сестрой? Я не соревнуюсь с Диной, потому что я даже не смотрю ее прокаты, я не знаю, как она катает, знаю только оценки. Мы просто стараемся сами становиться лучше.

Добавило ли волнения присутствие в числе членов жюри Ирины Александровны? Мне – нет, Вова волновался чуть-чуть», – сказала Аверина.

«Арина умеет настраиваться перед прокатом. Когда она выходит на лед, она уверена на 100%. Может быть, она волнуется, когда мы в раздевалке находимся или где-то в коридорах катка», – отметил Морозов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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