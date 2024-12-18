Ирина Винер: «Для меня лучший спортсмен года – Лала Крамаренко. Событие года в российском спорте – Игры БРИКС»

Ирина Винер рассказала, кого считает спортсменом года в России.

«Для меня лучший спортсмен года – Лала Крамаренко .

Если говорить о событии года в российском спорте, то это Игры БРИКС », – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.