Ирина Винер: «Для меня лучший спортсмен года – Лала Крамаренко. Событие года в российском спорте – Игры БРИКС»
Ирина Винер рассказала, кого считает спортсменом года в России.
«Для меня лучший спортсмен года – Лала Крамаренко.
Если говорить о событии года в российском спорте, то это Игры БРИКС», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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