Ирина Винер, Дина и Арина Аверины вошли в состав комитета по развитию художественной гимнастики в Федерации гимнастики России
1 октября руководящие органы пяти гимнастических федераций – Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР), Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Всероссийской федерации спортивной аэробики, Федерации спортивной акробатики и Федерации прыжков на батуте – приняли решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России.
Руководителем организации был избран глава РЖД Олег Белозеров.
Решением от 16 октября президиум ФГР утвердил комитеты по развитию пяти видов спорта.
В комитет по развитию художественной гимнастики вошли Винер, Дина и Арина Аверины, олимпийские чемпионки Анастасия Татарева и Ксения Дудкина, чемпионки мира Виктория Аникина, Ольга Капранова, Яна Луконина. Всего в комитет вошел 21 человек.
Полные составы комитетов опубликованы на сайте Федерации гимнастики России.
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