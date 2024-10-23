Ирина Винер, Дина и Арина Аверины вошли в состав комитета по развитию художественной гимнастики в Федерации гимнастики России

Ирина Винер и сестры Аверины вошли в состав комитета ФГР по развитию художественной гимнастики.

1 октября руководящие органы пяти гимнастических федераций – Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР), Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Всероссийской федерации спортивной аэробики, Федерации спортивной акробатики и Федерации прыжков на батуте – приняли решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России.

Руководителем организации был избран глава РЖД Олег Белозеров.

Решением от 16 октября президиум ФГР утвердил комитеты по развитию пяти видов спорта.

В комитет по развитию художественной гимнастики вошли Винер , Дина и Арина Аверины , олимпийские чемпионки Анастасия Татарева и Ксения Дудкина, чемпионки мира Виктория Аникина, Ольга Капранова , Яна Луконина . Всего в комитет вошел 21 человек.

Полные составы комитетов опубликованы на сайте Федерации гимнастики России.