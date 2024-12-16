Винер о художественной гимнастике: «Большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус»
Ведущие российские гимнастки согласились на получение нейтрального статуса.
Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
– Как обстоят дела с получением нейтрального статуса в художественной гимнастике?
– У нас аналогичная ситуация, большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах.
– Заявки уже поданы?
– Мы сообщили фамилии спортсменов, которые готовы получить нейтральный статус. Теперь подачей заявок будет заниматься руководство федерации.
– Сроки какие‑то есть по ответам?
– Точных сроков не знаю, но говорят, что проверка занимает примерно три месяца.
– Фамилии назвать можете?
– Нет, пока объявить не могу, – сказала Винер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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