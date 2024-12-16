Винер о художественной гимнастике: «Большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус»

Ведущие российские гимнастки согласились на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер .

– Как обстоят дела с получением нейтрального статуса в художественной гимнастике?

– У нас аналогичная ситуация, большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах.

– Заявки уже поданы?

– Мы сообщили фамилии спортсменов, которые готовы получить нейтральный статус. Теперь подачей заявок будет заниматься руководство федерации.

– Сроки какие‑то есть по ответам?

– Точных сроков не знаю, но говорят, что проверка занимает примерно три месяца.

– Фамилии назвать можете?

– Нет, пока объявить не могу, – сказала Винер.