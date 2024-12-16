  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Винер о художественной гимнастике: «Большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус»
3

Винер о художественной гимнастике: «Большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус»

Ведущие российские гимнастки согласились на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

– Как обстоят дела с получением нейтрального статуса в художественной гимнастике?

– У нас аналогичная ситуация, большинство ведущих спортсменов согласились получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах.

– Заявки уже поданы?

– Мы сообщили фамилии спортсменов, которые готовы получить нейтральный статус. Теперь подачей заявок будет заниматься руководство федерации.

– Сроки какие‑то есть по ответам?

– Точных сроков не знаю, но говорят, что проверка занимает примерно три месяца.

– Фамилии назвать можете?

– Нет, пока объявить не могу, – сказала Винер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoИрина Винер
Федерация гимнастики России
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Ирина Винер: «Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта»
619 декабря, 09:08
Российские гимнасты начнут получать нейтральные статусы
199 декабря, 05:58
Тарасова об Авериных в «Ледниковом периоде»: «Ноги красивые, носочки тянутся – одно удовольствие. С каждой неделей они прогрессируют»
14 декабря, 20:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Титов о заявках на нейтральный статус: «Подготовили списки по всем видам спорта, кроме акробатики. На рассмотрение FIG берет два месяца»
1сегодня, 09:16
Валентина Родионенко: «Заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, ждем ответа от международной федерации»
3сегодня, 09:01
Тренер гимнастов Клименко: «Российские нейтральные спортсмены выглядят как люди второго сорта, так не годится»
313 декабря, 06:19
В Федерации гимнастики России считают, что их спорт может войти в топ-3 по популярности в стране: «Безусловно. У гимнастики сильный образовательный компонент»
112 декабря, 16:02
Старший тренер сборной Германии Беленький: «Спорт должен быть отделен от политики, и очень жалко, что Россию не допустили на Олимпиаду»
311 декабря, 12:07
Призер Олимпиады-2024 Давтян о российской Премьер-лиге: «Атмосфера получше, чем в Бундеслиге и французской Лиге 1. Больше народа, ажиотаж, телевидение»
110 декабря, 11:48
Серебряный призер Олимпиады-2024 Боряна Калейн завершила карьеру
19 декабря, 18:13
Листунова о восстановлении после травмы спины: «Мышцы, тело забыли движения, ушла правильная моторика на элементах. Но все вернулось без проблем и сложностей»
9 декабря, 13:34
Виктория Листунова: «На Олимпиаде болела за всех, естественно, за Симону Байлс, за Ребекку Андраде, за всех гимнасток, которые там выступали»
9 декабря, 13:28
Ирина Винер: «Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта»
619 декабря, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
231 мая, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»
613 ноября 2023, 05:55
Рекомендуем