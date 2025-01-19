Родионенко об украинском гимнасте Ковтуне, перешедшем в Хорватию: «Теперь мы видим истинную цену его патриотизма»

Валентина Родионенко высказалась о переходе украинца Ковтуна в Хорватию.

21-летний Ковтун – серебряный призер Олимпиады-2024 в упражнениях на брусьях, двукратный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы. Накануне стало известно, что он подал документы на гражданство Хорватии и будет представлять на соревнованиях эту страну.

В начале марта 2022 года российские гимнасты участвовали в этапе Кубка мира в Катаре – это был их последний старт перед длительным отстранением. Там же в составе сборной Украины выступал и Ковтун.

«Тогда в Катаре Илья Ковтун был настроен против России страшно, вместе с другими украинскими спортсменами скандировал «Украина, Украина». Но год спустя он перебрался в Хорватию, а сейчас, как я понимаю, хочет получить гражданство этой страны. И теперь мы видим истинную цену его патриотизма. Сначала они говорят одно, а как только изменится ситуация – другое.

Да, в самой Федерации гимнастики Украины сейчас очень большие проблемы, ведущие спортсмены не согласны с политикой руководства. Но если ты заявляешь везде о себе как патриот страны, то будь с ней до конца. А этот переход в Хорватию говорит о многом. Ложный патриотизм налицо», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

Украинский гимнаст, серебряный призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун будет выступать за Хорватию