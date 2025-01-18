Украинский гимнаст, серебряный призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун будет выступать за Хорватию

Украинский гимнаст Илья Ковтун будет выступать за Хорватию.

Об этом сообщил главный тренер хорватской команды Владимир Маджаревич в комментарии изданию Jutarnji List.

Спортсмен подал документы на получение хорватского гражданства. Он надеется получить его по ускоренной процедуре. Отмечается, что с 2022 года Ковтун живет и тренируется в Хорватии.

21-летний Ковтун – серебряный призер Олимпиады-2024 в упражнениях на брусьях, двукратный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы.