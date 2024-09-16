Анжела Бладцева: «Атмосфера на Олимпиаде-2024 понравилась. Очень порадовало, что все спортсмены такие дружелюбные»

Анжела Бладцева рассказала о дружелюбных иностранцах на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Атмосфера понравилась. Все подходят друг к другу, знакомятся, значками меняются. Много людей ходить по деревне. Очень порадовало, что все спортсмены такие дружелюбные.

— Ты тоже менялась?

— Менялась, но не очень много. Нам, к сожалению, поздно привезли, там какая-то проблема возникла. МОК выдал нейтральным спортсменам значки с белым олимпийским флагом с кольцами и черно-серый, где маленькие кольца.

— Елена Николаевна (Федоренчик, тренер – Sports) сказала, что ее участие в Играх одобрили буквально за неделю до вылета. Все думали, что ты поедешь одна. Были морально готова?

— Меня предупредили, что такое может быть. Я сидела и думала: «Кого можно поставить на страховку, хотя бы с одной стороны?» Прикидывала все варианты, потому что всякое бывает. Собиралась приехать и там определиться. Думаю, и Елена Николаевна с кем-то договорилась. Мы хорошо общаемся с белорусской, американской, азербайджанской командами.

— С иностранцами общаетесь без проблем?

— Без проблем. У них все, кажется, все гораздо проще, чем у нас. Менталитет другой. У них спортсмены спортсменов лучше друг друга поддерживают. У нас меньше.

— Помню, как ты была расстроена после выступления, хотела уйти…

— Но мне сказали, что нельзя. Я видела, что камера снимает. Пыталась закрыться. Потом девочка из Великобритании, которая выиграла, подошла, сказала, чтобы я не расстраивалась, что это только первая Олимпиада для меня. И все.

— Можно сказать, что поездка в Париж стоила того?

— Конечно. Это опыт. Нужно будет исправлять ошибки, чтобы такого больше не вышло, – рассказала батутистка Бладцева .