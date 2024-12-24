Российские акробаты не стали подавать заявки на получение нейтрального статуса

Российские акробаты не стали подавать заявки на нейтральный статус.

Об этом сообщила вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Ирина Никитин.

«Сейчас нейтральный статус нужен только спортсменам, выступающим в личных турнирах, команды России и Белоруссии до сих пор не допускаются до международных стартов», — сказала Никитина.

Ирина Никитина входит в технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) по спортивной акробатике.