Российские акробаты не стали подавать заявки на получение нейтрального статуса
Российские акробаты не стали подавать заявки на нейтральный статус.
Об этом сообщила вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Ирина Никитин.
«Сейчас нейтральный статус нужен только спортсменам, выступающим в личных турнирах, команды России и Белоруссии до сих пор не допускаются до международных стартов», — сказала Никитина.
Ирина Никитина входит в технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) по спортивной акробатике.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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