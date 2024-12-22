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Никита Нагорный: «В списке гимнастов, подавших на нейтральный статус, нет моей фамилии. Но о завершении карьеры пока не говорю»

Никита Нагорный заявил, что не подавал заявку на нейтральный статус.

«В списке подавших на нейтральный статус нет моей фамилии. Я сейчас являюсь спортивным функционером, совмещать полноценные тренировки с деятельностью на посту вице-президента федерации нереально. Но о завершении карьеры гимнаста я пока не говорю, рано или поздно это случится», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020. 

«Радует, что многие наши федерации собирают документы для спортсменов, чтобы те могли выступать на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе. Федерация гимнастики России – одна из них, недавно список спортсменов был сформирован, документы ушли в FIG.

В этот список вошли те гимнасты, которые уже сейчас готовы бороться на международном уровне. Я очень надеюсь, что все они получат добро от международной федерации.

Недавно мы стали свидетелями очень хорошего выступления наших пловцов на чемпионате мира, российские болельщики очень соскучились по выступлениях своих спортсменов на международной арене и в течение всего турнира делали радостные комментарии по этому поводу», – приводит слова Нагорного ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
спортивная гимнастика
logoНикита Нагорный
logoсборная России по спортивной гимнастике
ТАСС
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