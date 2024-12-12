В Федерации гимнастики России считают, что их спорт может войти в топ-3 по популярности в стране: «Безусловно. У гимнастики сильный образовательный компонент»
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%), далее идут лыжный спорт (6%), самбо и гимнастика (по 5%).
«Гимнастика – это базис, на котором строится физическая подготовка в большинстве видов спорта. То, что она вошла в пятерку самых популярных в России, – абсолютно закономерный результат.
У нас в стране накоплен огромный положительный опыт и богатейшие традиции подготовки гимнастов мирового уровня. Благодаря таким выдающимся спортсменам гимнастика не только остается популярной, но и вдохновляет новое поколение.
Есть ли потенциал попасть в тройку, приблизившись к футболу? Безусловно. У гимнастики сильный образовательный компонент: родители выбирают ее для своих детей из-за универсальности, эстетики и пользы для здоровья. С развитием массового спорта и успехов на крупных турнирах гимнастика вполне может подняться еще выше в рейтинге», – заявили в пресс-службе Федерации гимнастики России.
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