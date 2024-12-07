Спортивная гимнастика. Кубок Воронина. Калмыкова победила в многоборье, Мельникова показала третий результат
Анна Калмыкова победила в многоборье на Кубке Воронина по спортивной гимнастике.
В соревнованиях принимали участие российские и белорусские гимнастки. По регламенту на пьедестал могут попасть только две лучшие спортсменки от страны. Третий результат на турнире показала Ангелина Мельникова (55,431), четвертый – Виктория Листунова (55,000).
Спортивная гимнастика
Кубок Воронина
Москва
Женщины
Индивидуальное многоборье
1. Анна Калмыкова – 56,866
2. Людмила Рощина – 56,322
3. Мария Сасинович (Беларусь) – 46,032
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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