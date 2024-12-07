Спортивная гимнастика. Кубок Воронина. Калмыкова победила в многоборье, Мельникова показала третий результат

Анна Калмыкова победила в многоборье на Кубке Воронина по спортивной гимнастике.

В соревнованиях принимали участие российские и белорусские гимнастки. По регламенту на пьедестал могут попасть только две лучшие спортсменки от страны. Третий результат на турнире показала Ангелина Мельникова (55,431), четвертый – Виктория Листунова (55,000).

Спортивная гимнастика

Кубок Воронина

Москва

Женщины

Индивидуальное многоборье

1. Анна Калмыкова – 56,866

2. Людмила Рощина – 56,322

3. Мария Сасинович (Беларусь) – 46,032