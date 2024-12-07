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Спортивная гимнастика. Кубок Воронина. Калмыкова победила в многоборье, Мельникова показала третий результат

Анна Калмыкова победила в многоборье на Кубке Воронина по спортивной гимнастике.

В соревнованиях принимали участие российские и белорусские гимнастки. По регламенту на пьедестал могут попасть только две лучшие спортсменки от страны. Третий результат на турнире показала Ангелина Мельникова (55,431), четвертый – Виктория Листунова (55,000). 

Спортивная гимнастика

Кубок Воронина

Москва

Женщины

Индивидуальное многоборье

1. Анна Калмыкова – 56,866

2. Людмила Рощина – 56,322

3. Мария Сасинович (Беларусь) – 46,032

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнгелина Мельникова
Людмила Рощина
Виктория Листунова
Анна Калмыкова
результаты
logoсборная Беларуси жен
Кубок имени Воронина
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
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