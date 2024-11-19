Олимпийский чемпион Никита Нагорный включен в санкционный список Великобритании

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный включен в санкционный список Великобритании.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Санкции введены против восьми физических лиц и молодежного военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Нагорный – начальник главного штаба этой организации.

Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020 в командном турнире, трехкратный чемпион мира. Сейчас он также занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.

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