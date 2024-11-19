Олимпийский чемпион Никита Нагорный включен в санкционный список Великобритании
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный включен в санкционный список Великобритании.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.
Санкции введены против восьми физических лиц и молодежного военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Нагорный – начальник главного штаба этой организации.
Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020 в командном турнире, трехкратный чемпион мира. Сейчас он также занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.
Олимпийский чемпион Никита Нагорный рулит Юнармией: предлагал ее гимн в честь побед России в Токио
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт правительства Великобритании
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