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Олимпийский чемпион Никита Нагорный включен в санкционный список Великобритании

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный включен в санкционный список Великобритании.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Санкции введены против восьми физических лиц и молодежного военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Нагорный – начальник главного штаба этой организации.

Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020 в командном турнире, трехкратный чемпион мира. Сейчас он также занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рулит Юнармией: предлагал ее гимн в честь побед России в Токио

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт правительства Великобритании
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoНикита Нагорный
спортивная гимнастика
Федерация гимнастики России
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