Дина Аверина: «Большую часть времени я сейчас посвящаю тренировкам. Также мы проводим мастер-классы, работаем над шоу»

Дина Аверина рассказала, чем занимается после ухода из спорта.

Гимнастка объявила о завершении карьеры в феврале этого года – одновременно с сестрой Ариной.

«Как бы это странно ни звучало – большую часть своего времени сейчас я посвящаю тренировкам. Также мы проводим мастер-классы и работаем над шоу», — сказала серебряный призер Олимпиады-2020.

Медведева и Ягудин станут ведущими нового «Ледникового периода». Среди участниц – сестры Аверины и Валя Карнавал