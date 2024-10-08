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Дина Аверина: «Большую часть времени я сейчас посвящаю тренировкам. Также мы проводим мастер-классы, работаем над шоу»

Дина Аверина рассказала, чем занимается после ухода из спорта.

Гимнастка объявила о завершении карьеры в феврале этого года – одновременно с сестрой Ариной. 

«Как бы это странно ни звучало – большую часть своего времени сейчас я посвящаю тренировкам. Также мы проводим мастер-классы и работаем над шоу», — сказала серебряный призер Олимпиады-2020. 

Медведева и Ягудин станут ведущими нового «Ледникового периода». Среди участниц – сестры Аверины и Валя Карнавал

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
художественная гимнастика
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