Дина Аверина: «Большую часть времени я сейчас посвящаю тренировкам. Также мы проводим мастер-классы, работаем над шоу»
Дина Аверина рассказала, чем занимается после ухода из спорта.
Гимнастка объявила о завершении карьеры в феврале этого года – одновременно с сестрой Ариной.
«Как бы это странно ни звучало – большую часть своего времени сейчас я посвящаю тренировкам. Также мы проводим мастер-классы и работаем над шоу», — сказала серебряный призер Олимпиады-2020.
Медведева и Ягудин станут ведущими нового «Ледникового периода». Среди участниц – сестры Аверины и Валя Карнавал
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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