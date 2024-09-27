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  • Ирина Винер: «Я всегда учу, что если спорт мешает семье – надо бросать спорт. Родила – иди к детям. Семья должна быть для женщины номером один»
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Ирина Винер: «Я всегда учу, что если спорт мешает семье – надо бросать спорт. Родила – иди к детям. Семья должна быть для женщины номером один»

Ирина Винер считает, что если спорт мешает семье, то его нужно бросать.

В частности, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) отметила, что для спортсменов образование, личная жизнь и семья должны быть в приоритете.

«У меня все, кто желает, учатся в МГИМО. Аверины закончили вуз, есть еще дипломатические курсы. У нас есть бизнес‑центр в Сочи для спортсменов, человек 20 там проучились.

Когда они заканчивают [карьеру] – у них свободный выбор. Я всегда учу, что если спорт мешает семье – надо бросать спорт. Если ты родила – иди к детям.

Иногда тренеры, которые были олимпийскими чемпионами, сидят по моему примеру в зале по 10 часов. Я говорю: домой! Семья должна быть для женщины номером один», – сказала Винер в рамках форума «Спорт Бизнес Конгресс» в Москве.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
художественная гимнастика
logoИрина Винер
logoсборная России (художественная гимнастика)
ВФХГ
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