Ирина Винер: «Я всегда учу, что если спорт мешает семье – надо бросать спорт. Родила – иди к детям. Семья должна быть для женщины номером один»
Ирина Винер считает, что если спорт мешает семье, то его нужно бросать.
В частности, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) отметила, что для спортсменов образование, личная жизнь и семья должны быть в приоритете.
«У меня все, кто желает, учатся в МГИМО. Аверины закончили вуз, есть еще дипломатические курсы. У нас есть бизнес‑центр в Сочи для спортсменов, человек 20 там проучились.
Когда они заканчивают [карьеру] – у них свободный выбор. Я всегда учу, что если спорт мешает семье – надо бросать спорт. Если ты родила – иди к детям.
Иногда тренеры, которые были олимпийскими чемпионами, сидят по моему примеру в зале по 10 часов. Я говорю: домой! Семья должна быть для женщины номером один», – сказала Винер в рамках форума «Спорт Бизнес Конгресс» в Москве.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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