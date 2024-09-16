Дина Аверина: «Надо взять паузу, отдохнуть от художественной гимнастики. Если идти работать тренером, надо подходить с умом, силами и мотивацией»

Гимнастки Дина и Арина Аверины думают о возможности начать тренерскую карьеру.

Сестры Аверины завершили спортивную карьеру в феврале этого года, они многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике. Дина также является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

«Решение объявить о завершении профессиональной карьеры было обдуманным, запланированным, то есть мы ни о чем не жалеем. Всему свое время, как говорится. Насчет тренерской карьеры – пока еще в раздумьях, наверное, должно пройти еще чуть больше времени, чтобы стать тренером», – отметила Арина Аверина .

«Надо нам немного все-таки отдохнуть, взять паузу, отдохнуть от художественной гимнастики, потому что тренер же работает с утра до ночи, так же, как мы и тренируемся, и надо уделять огромные время и внимание детям, чтобы были хорошие результаты.

Можно же просто прийти, работать тренером и не давать результаты, но хочется все-таки все делать профессионально. Поэтому, если идти работать тренером, надо подходить с умом, силами и мотивацией, чтобы в дальнейшем были какие-то результаты, поэтому пока что в этом пауза», – сказала Дина Аверина .

Сестры Аверины уходят вместе: выиграли все, кроме Игр, но Винер считает их олимпийскими чемпионками