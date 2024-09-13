Винер не будет претендовать на пост главы объединенной федерации гимнастики
Ирина Винер не будет выдвигаться на пост главы объединенной федерации гимнастики.
Ранее глава Федерации спортивной гимнастики Василий Титов предложил объединить пять федераций (спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики) в одну. Его поддержало Министерство спорта России.
Винер является главой Всероссийской художественной гимнастики (ВФХГ).
«Я не буду выдвигаться на пост руководителя (объединенной) федерации гимнастики.
Однозначно я была, есть и остаюсь линейным тренером на всю оставшуюся жизнь. Это было в моем начале, середине, как говорится, пролог, и эпилог остается таким же. Я линейный тренер», – сказала Винер.
Винер уходит? Ей нет места в новой федерации, она уже представила преемницу
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Р-Спорт»
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