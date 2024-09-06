Батыршина о единой федерации гимнастики: «В FIG давно все подчинено единой организации. Наверное, Россия решила пойти в этом направлении и видит плюсы»
Ранее стало известно, что представительства спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробики и художественной гимнастики объединятся в одну организацию – Федерацию гимнастики России.
«Мне кажется, мы всегда были одной семьей. Если были показательные номера, то мы все время вместе выступали. Естественно, мы всегда были заодно.
В Международной федерации гимнастики (FIG) давно все подчинено единой организации. Наверное, Россия решила пойти в этом направлении и видит плюсы для себя. Стоит ждать только хорошего!
Понятно, что кого бы ни выбрали – неважно, от федерации художественной или спортивной гимнастики – это все равно будет хорошо. Уверена, не будет такого, что одному виду спорта будет уделяться больше внимания, чем другим. Не сомневаюсь, все будет равноценно. Иначе все были бы против объединения», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике Батыршина.
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