Винер о создании Федерации гимнастики России: «На должность вице-президента выдвигаем Капранову. Я все свои умения и знания должна посвятить тренерской работе»
Сегодня Министерство спорта РФ сообщило, что исполкомы и президиумы Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение об объединении в одну организацию – Федерацию гимнастики России.
– Вы собираетесь выставлять свою кандидатуру на выборы президента новой федерации?
– Всю свою жизнь я говорила, что была, есть и буду линейным тренером. Мне приятно, что меня назначают и приглашают на руководящие должности, но основная моя работа – линейный тренер. И, сложив полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики как отдельной организации, у меня будет больше времени работать в зале, что меня очень радует, – сказала Винер.
– Будут места в исполкоме. Если вам предложат место вице‑президента, согласитесь?
– На эту должность мы выдвигаем Ольгу Капранову – нашего молодого и серьезного кадра, который проявил и зарекомендовал себя с лучшей стороны в совете при Минспорта, сейчас она организовала Клубную лигу, благодаря чему 200 гимнасток получили возможность выступать в Китае на большом международном турнире. Надеемся, что она станет хорошим вице‑президентом. Я ей полностью доверяю.
– То есть вы сами откажетесь?
– Конечно. Я все свои умения и знания должна посвятить тренерской работе, которую всегда ставила во главу угла, – добавила она.
Винер уходит? Ей нет места в новой федерации, она уже представила преемницу
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