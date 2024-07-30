Украинский гимнаст Ковтун о россиянах: «Их отсутствие ощущается, ведь у них сильная команда. Это дает другим странам больше шансов»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России сборная Украины Олимпиада-2024 Илья Ковтун Гимнастика

Украинский гимнаст Илья Ковтун назвал россиян сильными соперниками.

На предыдущей Олимпиаде 2021 года в Токио сборная России по спортивной гимнастике выиграла командный турнир. До Игр-2024 в Париже их не допустили.

«Их отсутствие ощущается, ведь у них сильная команда. Это дает другим странам больше шансов», – цитирует двукратного призера чемпионатов мира Ковтуна Reuters.

Британский гимнаст Уитлок об отсутствии россиян на Олимпиаде: «Если бы они участвовали, то были бы близки к вершине»

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38 комментариев
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Ответ Sergey Smirnov
Ты с россией путаешь. Я тебе приведу пример. Тут недавно Кличко критиковал Зеленского и призывал к окночанию войны. И ничего. А теперь найди политика в России, который бы свободно критиковал старикашку? А?
Кличко под защитой немецкого посольства, а немцы - главные спонсоры Украины после США. Да и много версий было, кто дал Кличко этот текст. Слишком много слов он произнёс в интервью, значение которых не знает
+27
-9
+18
Адекватно
+15
-1
+14
Ответ Sergey Smirnov
Ты с россией путаешь. Я тебе приведу пример. Тут недавно Кличко критиковал Зеленского и призывал к окночанию войны. И ничего. А теперь найди политика в России, который бы свободно критиковал старикашку? А?
Кличко не критикует зеленского и ни разу не переходил на личность в отношении него, а просто говорит за всё хорошее против всего плохого, таких и в России полно.Резко критикует например Арестович.Ну и где он?
+15
-2
+13
Ответ IrbIS
Украинский дзюдоист Богдан Ядов - – о россиянах на Олимпиаде: «Кажется, никто даже не заметил, что их нет – и это самое лучшее»
Причём тут украинский дзюдоист?
+14
-3
+11
он на Украину возвращаться не планирует, судя по всему) Слишком уж смело говорит то, что думает, а это запрещено у них
+24
-20
+4
Ответ Sergey Smirnov
Ты с россией путаешь. Я тебе приведу пример. Тут недавно Кличко критиковал Зеленского и призывал к окночанию войны. И ничего. А теперь найди политика в России, который бы свободно критиковал старикашку? А?
Зеленского критиковать много смелости не надо, там уже и западная пресса прогревает население на его слив.
Кличко просто чувствует куда ветер дует
+7
-3
+4
Ответ Sergey Smirnov
Ты с россией путаешь. Я тебе приведу пример. Тут недавно Кличко критиковал Зеленского и призывал к окночанию войны. И ничего. А теперь найди политика в России, который бы свободно критиковал старикашку? А?
Попробуй где-нибудь на Крещатике публично выразить позицию, противоположную позиции Зеленского. Кстати, а чего Арестович уехал?
+5
-1
+4
Ну, по делу.
+2
0
+2
шах и мат
+5
-3
+2
Ответ Почтенный эльф
У тебя хоть один каммент на спортивную тему есть на этом сайте, ботик ближнезарубежный ?
Есть. Еще вопросы?
+4
-2
+2
Ответ Почтенный эльф
Не вижу и сомневаюсь, бот.
Что у тебя подгорело-то?
Что не можешь ответить по существу?)))
+3
-1
+2
Ответ Sergey Smirnov
О, украинец что-то сказал про Россию! Оскорбленным роликом на открытие можно отвлечься от невероятных страданий и переключиться на эту тему.
У тебя хоть один каммент на спортивную тему есть на этом сайте, ботик ближнезарубежный ?
+6
-5
+1
Ну все, пацанчик выписал себе билет на Миротворец. За "гуманитарную агрессию против Украины и угрозу ее конституционному строю..."
+2
-2
0
Ответ SlanselaP
Ковтун, ты шо? Хлопец?! Хлопчик?! Ты же сейчас просто удар под дых делаешь нашим "либеральным борцунам" со Спортса.
Скорее удар ПАЦРИОТАМ - ищущим везде РусоФобов
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Ответ Ильдар М
он на Украину возвращаться не планирует, судя по всему) Слишком уж смело говорит то, что думает, а это запрещено у них
Где вы видели или слышали о таком запрете? Можно ссылку на документ?!
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Ответ Даша Тихонова
Я критикую войну. Война зло. Но Россия проводит спецоперацию, да и Украина до сих пор не объявила это войной.
Опаньки.
Вот это поворот. А почему это спецоперация, а не война? А?

Почему Шевчук и Ивлеева были оштрафолваны за антивоенные посты?))
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Ответ SP M
Я запутался...Отсутствие россиян это хорошо или плохо?
Просто констатация факта, что россияне - сильная команда и их отсутствие ощущается.
А автор публикации мог бы нормальную ссылку дать, а не на заглавную страницу Рейтерс.
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Ответ SP M
Я запутался...Отсутствие россиян это хорошо или плохо?
Для сильных спортсменов плохо.Они хотят показывать результат в борьбе с сильнейшими.Для слабых- самое то ибо есть возможность что- то получить на халяву.
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