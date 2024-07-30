Украинский гимнаст Ковтун о россиянах: «Их отсутствие ощущается, ведь у них сильная команда. Это дает другим странам больше шансов»
Украинский гимнаст Илья Ковтун назвал россиян сильными соперниками.
На предыдущей Олимпиаде 2021 года в Токио сборная России по спортивной гимнастике выиграла командный турнир. До Игр-2024 в Париже их не допустили.
«Их отсутствие ощущается, ведь у них сильная команда. Это дает другим странам больше шансов», – цитирует двукратного призера чемпионатов мира Ковтуна Reuters.
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Кличко просто чувствует куда ветер дует
Что не можешь ответить по существу?)))
Вот это поворот. А почему это спецоперация, а не война? А?
Почему Шевчук и Ивлеева были оштрафолваны за антивоенные посты?))
А автор публикации мог бы нормальную ссылку дать, а не на заглавную страницу Рейтерс.