Украинский гимнаст Ковтун о россиянах: «Их отсутствие ощущается, ведь у них сильная команда. Это дает другим странам больше шансов»

Украинский гимнаст Илья Ковтун назвал россиян сильными соперниками.

На предыдущей Олимпиаде 2021 года в Токио сборная России по спортивной гимнастике выиграла командный турнир. До Игр-2024 в Париже их не допустили.

«Их отсутствие ощущается, ведь у них сильная команда. Это дает другим странам больше шансов», – цитирует двукратного призера чемпионатов мира Ковтуна Reuters.

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