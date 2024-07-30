Британский гимнаст Уитлок об отсутствии россиян на Олимпиаде: «Если бы они участвовали, то были бы близки к вершине»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Макс Уитлок Гимнастика

Британский гимнаст Макс Уитлок высоко оценил уровень спортсменов из России.

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото командного турнира на предыдущей Олимпиаде 2021 года в Токио. До Игр-2024 их не допустили.

«Конечно, они чрезвычайно сильные соперники, когда речь заходит о любых соревнованиях. Думаю, здесь весьма высокая конкуренция, так что сложно сказать, становится ли [путь к пьедесталу] доступнее.

Но если бы они (россияне) участвовали, то можно предположить, что они были бы близки к вершине», – цитирует трехкратного олимпийского чемпиона Уитлока Reuters.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ boiling water
Комментарий удален модератором
Принцип "спорт вне политики" означает только и исключительно то, что спортсмены не могут подвергаться дискриминации за политические взгляды (и в отношении Нагорного и многих других российских спортсменов он как раз нарушен), ибо спорт - это соревнование сильнейших, а не "политически благонадёжных", а не то, что спортсмен якобы не может заниматься политикой или поддерживать какого угодно политического деятеля.
+45
-8
+37
Нормальные спортсмены адекватно оценивают наши возможности и отсутствие...
+41
-5
+36
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
262 на прошлой олимпиада гарантируют победу на этой? И если цыфры прошлых ОИ так важны давай уйдем дальше в 2016 году у победителя было 274 балла и твои 262 на той олимпиаде это 6-7 место. 2012 год победитель 275 баллов 262 даже не хватило бы для прохода в финал, но на этой Олимпиаде мы бы точно победили. В 12,16 проиграли с отрывом в ≈6.3 и≈2.5баллов ,в 20 с отрывом в 0.103 выиграли и на этой бы победили.
+34
-14
+20
Ответ KozlikX
Комментарий удален модератором
А что он такого сделал, чтобы его так называть?
+19
-6
+13
Ответ Лютый альбинос
А что он такого сделал, чтобы его так называть?
Человеку (ли?) с таким ником бесполезно ваш вопрос задавать, забодать может вместо ответа.
+13
-4
+9
Ответ IrbIS
Комментарий удален модератором
Ты сказал это исходя из баллов прошлой олимпиады можно рассчитывать на что-то, я же тебе показал, что на это опираться нельзя так как с 2008 каждый раз победили получают все меньше баллов с 275 упали до 259. По твоим критериям можно утверждать, что и Усейн Болт на этой Олимпиаде может медаль взять ведь в 2008 пробежал за ..., но нужно смотреть не на прошлое, а на текущую форму спортсменов.
+10
-2
+8
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Так нельзя считать…. 4 года - это пропасть! Важна форма не 4 года назад , а сегодня. Иначе зачем вообще проводить олимпиады?)
+6
0
+6
Ответ mark71
Комментарий удален модератором
Разумеется его нужно допускать, если он прошёл туда по спортивным критериям отбора. И на Олимпиады (в том числе послевоенные, например) таких свободно допускали. Другое дело, что за подобные взгляды спортсмен может нести ответственность по законодательству своей страны, но это уже спорта не касается.
+6
-1
+5
Ответ Андрей Собченко
Если бы да кабы. Если бы фашисты и японцы не устроили Вторую Мировую войну, то их спортсменов не отстраняли бы от олимпиад послевоенных
Ну тут важен скорее исход, выиграй бы вторую мировую - пригласили бы)
+5
-1
+4
Ответ boiling water
Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет.
Безусловно и этот политический нейтралитет МОК грубо нарушил в отношении российских и белорусских спортсменов.
+5
-1
+4
Ответ Лютый альбинос
Разумеется его нужно допускать, если он прошёл туда по спортивным критериям отбора. И на Олимпиады (в том числе послевоенные, например) таких свободно допускали. Другое дело, что за подобные взгляды спортсмен может нести ответственность по законодательству своей страны, но это уже спорта не касается.
Опять откровенное вранье. На кого вы рассчитываете?
Немцев допустили только в 1952, причем многие страны не допускали коллабарационистов и также немцы проходили проверку на наличие привирженцев нацистов, точно также, как ее проходят русские сейчас.
+7
-4
+3
Ответ Андрей Собченко
Вряд ли бы были Олимпиады вообще, если бы они выиграли
Да были бы, почему нет?
Кстати, после вторжения Германии в Бельгию жена тогдашнего президента МОК Байе-Латура поблагодарила Гитлера за то что он принес в ее страну нацистскую идеологию.
+2
0
+2
Ответ Джон Силвер_1116158947
Да, русской команды очень не хватало в турнире, но они сами сделали свой Zвыбор. Немцев после Второй мировой на послевоенных Играх также сначала не допускали, а потом проверяли на их политические взгляды. И другие страны также убирали из своих составов сочуствующих или коллабарационистов.
Прям проверяли? Те самые люди проверяли, которые раздавали паспорта нацистским преступникам и затирали им прошлое внутри Германии, чтоб те могли руководящие посты занимать?
+5
-3
+2
Ответ Лютый альбинос
Принцип "спорт вне политики" означает только и исключительно то, что спортсмены не могут подвергаться дискриминации за политические взгляды (и в отношении Нагорного и многих других российских спортсменов он как раз нарушен), ибо спорт - это соревнование сильнейших, а не "политически благонадёжных", а не то, что спортсмен якобы не может заниматься политикой или поддерживать какого угодно политического деятеля.
Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет.
+2
0
+2
Не знаю победили они бы или нет, но точно были бы в тройке.
+4
-2
+2
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Настолько сильно мы прервали, что смогли выиграть целый 1 раз, вот это достижение, это из серии футбольного мира где " в 2018 году на ЧМ мы Испанцев по пенальти прошли, в 2008 третье место на ЧЕ взяли", правда до и после результаты были такие, что лучше не вспоминать. У нас индивидуально сильные гимнасты, но командно мы не тянем. И результаты прошлой олимпиады показывают, что мы взяли чемпионство на тоненького, а не уверенно.
+4
-3
+1
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
О ещё 2008 там вообще у победителя 286. И знаешь что я заметил смотря на результаты последних 5 олимпиад, наши побеждали только 1 раз, ещё 1 раз вторые, 1 раз третий и 6 три раза. Китай и Япония в этом плане нас просто уделывают.
+5
-4
+1
Ответ Montreal
Комментарий скрыт
Мне прямо-таки захотелось узнать, а что было бы во всех этих трех случаях?
+1
0
+1
Ответ Dmona1
Да вам всем только в радость, что сильных соперников нет. Халява все ближе.
Может спортивные чиновники и рады так как больше медалей можно получить, но нормальные спортсмены все прекрасно понимают.
+1
0
+1
Ответ Montreal
Комментарий скрыт
Что ты куришь?
+1
0
+1
Ответ mark71
Комментарий удален модератором
За поддержу австрийских художников никого не банят
+3
-2
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Daren Gill
О ещё 2008 там вообще у победителя 286. И знаешь что я заметил смотря на результаты последних 5 олимпиад, наши побеждали только 1 раз, ещё 1 раз вторые, 1 раз третий и 6 три раза. Китай и Япония в этом плане нас просто уделывают.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Лютый альбинос
Не просто открыто поддерживающих, но и открыто воевавших. Более того одну Олимпиаду провели прямо в Рейхе.
Так это до войны было, в 1936..
0
0
0
Ответ mark71
Да хватит врать- то. Кого это допускали после войны? Открыто поддерживающих? Или уже переобувщихся? Примеры есть? И если приедет спортсмен из условной Боливии и заявит,что не тех сжигали,да и тех мало,надо будет с ним соревноваться? И российским спортсменам тоже? Вы серьезно? И руки надо будет жать? И приветствовать на пьедестале?
Нужны примеры? Ок, Карл Альфред Маркус Шварцман - серебряный призёр ОИ-1952 года по спортивной гимнастике. Бывший офицер Люфтваффе (кстати, воевал в СССР на Невском пятачке). Фриц Тидеман - офицер вермахта, тоже призёр Олимпиады в Хельсинки. Кстати, был в советском плену.
0
0
0
Ответ mark71
Да хватит врать- то. Кого это допускали после войны? Открыто поддерживающих? Или уже переобувщихся? Примеры есть? И если приедет спортсмен из условной Боливии и заявит,что не тех сжигали,да и тех мало,надо будет с ним соревноваться? И российским спортсменам тоже? Вы серьезно? И руки надо будет жать? И приветствовать на пьедестале?
Не просто открыто поддерживающих, но и открыто воевавших. Более того одну Олимпиаду провели прямо в Рейхе.
0
0
0
Ответ Джон Силвер_1116158947
Опять откровенное вранье. На кого вы рассчитываете? Немцев допустили только в 1952, причем многие страны не допускали коллабарационистов и также немцы проходили проверку на наличие привирженцев нацистов, точно также, как ее проходят русские сейчас.
Ну да, конечно враньё. Гуглите например кто возглавлял сборную Канады по конному спорту в 1964 году. Это был некто Херман Леопольд Аугуст фон Оппельн-Брониковски, бывший генерал вермахта и член НСДАП. Я уж не говорю о том, что одну Олимпиаду вообще провели прямо в Третьем Рейхе и ничего.
0
0
0
Близки к вершине, но не на аершине. Хитрец.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий