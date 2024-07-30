Британский гимнаст Уитлок об отсутствии россиян на Олимпиаде: «Если бы они участвовали, то были бы близки к вершине»
Британский гимнаст Макс Уитлок высоко оценил уровень спортсменов из России.
Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото командного турнира на предыдущей Олимпиаде 2021 года в Токио. До Игр-2024 их не допустили.
«Конечно, они чрезвычайно сильные соперники, когда речь заходит о любых соревнованиях. Думаю, здесь весьма высокая конкуренция, так что сложно сказать, становится ли [путь к пьедесталу] доступнее.
Но если бы они (россияне) участвовали, то можно предположить, что они были бы близки к вершине», – цитирует трехкратного олимпийского чемпиона Уитлока Reuters.
Немцев допустили только в 1952, причем многие страны не допускали коллабарационистов и также немцы проходили проверку на наличие привирженцев нацистов, точно также, как ее проходят русские сейчас.
Кстати, после вторжения Германии в Бельгию жена тогдашнего президента МОК Байе-Латура поблагодарила Гитлера за то что он принес в ее страну нацистскую идеологию.