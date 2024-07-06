Ирина Винер: «Без России олимпийское движение умирает. Девиза «Быстрее, выше, сильнее» больше нет»

Ирина Винер заявила, что олимпийское движение умирает без России.

«Согласна с тем, что без России олимпийское движение умирает. Его основатель Пьер де Кубертен говорил, что основа олимпийского движения – это быстрее, выше, сильнее. Если искусственно не участвуют сильнейшие – это уже не олимпийское движение.

А так как не участвуют российские спортсмены в легкой атлетике, гимнастике, синхронном плавании, командных видах спорта – это нарушение олимпизма. Девиза «Быстрее, выше, сильнее» больше нет. Если нет этого эпиграфа олимпийского движения, то нет и Олимпийских игр», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.