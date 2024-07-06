Ирина Винер: «Без России олимпийское движение умирает. Девиза «Быстрее, выше, сильнее» больше нет»

Теги синхронное плавание художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 ВФХГ Пьер де Кубертен Гимнастика

Ирина Винер заявила, что олимпийское движение умирает без России.

«Согласна с тем, что без России олимпийское движение умирает. Его основатель Пьер де Кубертен говорил, что основа олимпийского движения – это быстрее, выше, сильнее. Если искусственно не участвуют сильнейшие – это уже не олимпийское движение.

А так как не участвуют российские спортсмены в легкой атлетике, гимнастике, синхронном плавании, командных видах спорта – это нарушение олимпизма. Девиза «Быстрее, выше, сильнее» больше нет. Если нет этого эпиграфа олимпийского движения, то нет и Олимпийских игр», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

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24 комментария
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Как раз все наоборот, это российский спорт умирает, будучи отстранённым от межд. соревнований...
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Олимпийское движение умирает, Европа замерзает без газа, доллару скоро кранты, санкции нам только на пользу и другие истории из цикла "1000 и одна сказка на ночь".
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Ответ Westmoreland
Как раз все наоборот, это российский спорт умирает, будучи отстранённым от межд. соревнований...
Есть еще одно мнение,что без Виннер-Усмановой и ее мужа бюджет России был бы целее, а Россия много богаче. Все ,что есть у четы Усмановых просто сминусовано с баланса России, не заработано. Поэтому все ее слова-они для отвлечения внимания от главного, откуда 14 миллиардов долларов взялось у Усмановых.
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+23
Да уже умерло, ведь Европа давно замерзла без газа, какие такие игры в Париже? Там как в фильме Послезавтра всё)
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Винер достаточно часто кричала в лицо Алишеру "Быстрее" и "Сильнее" между стонами, чтобы знать о чем она говорит
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Так и отлично! Пусть их западный спорт умрет! Нам же только лучше стало! Зачем вам эти Олимпиады? Зачем вы туда ТАК рветесь? Видимо все-таки они не умирают?
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Нафик вы туда всё лезете дальше? Создали же свои игры, развивайте их и забудьте про запад этот.
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Ну нет и нет, придумайте новый. Дегтярев, Чернышенко, Винер, Поздняков, Вяльбе и Ко шикарная команда. Верняк что-то родите.
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Старая брошенная женщина. Жаль ее...
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Конечно, жаль, что наши в большинстве своём не участвуют на Олимпийских играх. Ещё более жаль, когда отказываются от участия сами. Но неужели им самим не смешно от таких своих заявлений о том, что без России олимпийское движение умирает? Неужели им не очевидно, что от неучастия российских спортсменов проигрываем только мы сами?
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Ахах, халва-халва
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А ещё Кубертен был фанатом нацистов, да
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Еще слушать эту попугайку. Помнится, еще этот самый доллар все умирает и умирает. Уже лет сто. Все умирает и умирает. Но, все попугаи свои монеты в них держат.
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У этой бабухи теперь один девиз..глубже, больше, нежнее..
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И не поймешь, кому тут вызывать врача - мировому олимпийскому движению, или этой мадам Усмановой :)
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Скорее откинется сама Винер, наблюдая за олимпийским движением
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У Винер кое-что умирает внутри черепной коробки!
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Конечно, какая Олимпиада?! Они там в своих европах прильнув к телевизорам и затаив дыхание следят за играми БРИКС
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Ответ Archie Bowman
Винер достаточно часто кричала в лицо Алишеру "Быстрее" и "Сильнее" между стонами, чтобы знать о чем она говорит
Там немного другое движение. Эскортэсса для папика

Алишер... Моргенштерн что ли?)
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Ответ DiffusedLight
Там немного другое движение. Эскортэсса для папика Алишер... Моргенштерн что ли?)
Усманов так то
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Ответ Alex.K71
Комментарий скрыт
Не кое-как, а как в синхронном плавании на Играх БРИКС!💪💪💪
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