«Ни одна медаль не стоит предательства родины». Родионенко о нейтральном статусе на Олимпиаде

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Никита Нагорный Гимнастика

Валентина Родионенко сравнила нейтральный статус спортсменов с предательством.

«Ни одна медаль не стоит предательства родины. Никто из сборной по спортивной гимнастике не поедет на таких условиях.

Если найдутся такие гимнасты, которые рядом со сборной не стоят, и они захотят поехать, то кого они будут представлять? И какие медали они смогут заработать, если они не могут конкурировать с ребятами из основы? Кто таких будет финансировать? Неизвестно.

В нашем виде спорта платить за медали будет некому, никто туда не поедет на таких условиях. Как условный Никита Нагорный сможет потом смотреть всем в глаза после участия на таких условиях, даже если он получит медаль?» – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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30 комментариев

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Виктор Никитин
так это "родина" которая всех патриотов предала
+62
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+59
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Montenegro Serbian
И что самое смешное, что если Путин даст отмашку ехать на ОИ в нейтральном статусе (типа, ничего страшного, мы и весь мир и так знает какую страну они представляют), все эти кричатели о предательстве родины, на лету начнут переобуваться)
+51
-2
+49
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Vadim Medvedev
ключевая фраза
"Кто таких будет финансировать?"

ни одна медаль не стоит отлучения от бюджетной кормушки - вот так верно
+30
-2
+28
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Михайло Бречко
с каких пор президент это предатьство родины ?
+15
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Кирковский Александр
Ответ Евгений Мешков
с тех пор как другие граждане сражаются с оружием в руках. и представлять они должны не президента, а народ, среди которого есть и воюющие и их семьи. никто не запрещает эмигрировать и представлять кого то другого , если свой народ чем то не угодил.
Забыли маленькую деталь, что с оружием в руках пошли захватывать чужую страну. А то так и немцы окажется что во вторую мировую за родину сражались.
+7
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Beloded2007
Ей 87 лет, это многое объясняет
+3
0
+3
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JBa
"ни одна медаль не заменит серое вещество"
+3
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Анна Лисина
Интересно. а когда зять Родионенко Фетисов бежал в США, это было предательство Родины? Или это другое?
+2
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Биомеханоид
Артуру Аксману, кстати, всего трешку дали после 1945 г. Думает можь и тут прокатит.
+1
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Forza Juve
Ответ Vadim Bondaruk
Интересно, в СССР во время виликой отечественной лекго было выехать за границу?
а у вас великая отечественная идет?
+2
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Savarona25
Почему-то про малую ценность медалей говорят те, кому эти медали не светят - спортивные администраторы и чиновники. Что и понятно, их и так неплохо кормят.
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heivani
Ну как я мог обвинятьььу в предальстве сына моей моей первой жены,капитана сб.России по волейболу паралимпийской сборной,Александра Савичева,если он со сотоварищами будет представлять свою сборную на ОИ24?- Вы поймите,кто уж кто,а параолимпийцы вне всей этой бродяги, которую мы вынуждены наблюдать
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Харламов Никита
дело Винер и Алины живёт и убеждает ?! 🤪🤪🤪
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несахар
кто кого предаёт, это еще большой вопрос
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RomvB
Так и есть.
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Pavelaznaurov
Это родины или государства????/совершенно разные вещи,но когда им нужно скороговоркой проговаривают Родина——нечестный прием
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justbored
ну ключевое тут "какие медали они смогут заработать, если они не могут конкурировать с ребятами из основы"

Нагорного-то никто и близко не подпустит, понятное.
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arisstopane
манкурты назидают за родину
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Сергей Орлов
Ответ Vadim Medvedev
ключевая фраза "Кто таких будет финансировать?" ни одна медаль не стоит отлучения от бюджетной кормушки - вот так верно
Верно)
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9f99s5s6fr
Ответ Montenegro Serbian
И что самое смешное, что если Путин даст отмашку ехать на ОИ в нейтральном статусе (типа, ничего страшного, мы и весь мир и так знает какую страну они представляют), все эти кричатели о предательстве родины, на лету начнут переобуваться)
Далеко не факт, что все. Можно заметить, что в той же телеге есть группы «турбопатриотов», для которых и сам Путин недостаточно патриотичный, жесткий и т.д.
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sled
Ответ Montenegro Serbian
И что самое смешное, что если Путин даст отмашку ехать на ОИ в нейтральном статусе (типа, ничего страшного, мы и весь мир и так знает какую страну они представляют), все эти кричатели о предательстве родины, на лету начнут переобуваться)
Он уже дал, непонятно, зачем это бурление в по мой ной яме?
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