«Ни одна медаль не стоит предательства родины». Родионенко о нейтральном статусе на Олимпиаде

Валентина Родионенко сравнила нейтральный статус спортсменов с предательством.

«Ни одна медаль не стоит предательства родины. Никто из сборной по спортивной гимнастике не поедет на таких условиях.

Если найдутся такие гимнасты, которые рядом со сборной не стоят, и они захотят поехать, то кого они будут представлять? И какие медали они смогут заработать, если они не могут конкурировать с ребятами из основы? Кто таких будет финансировать? Неизвестно.

В нашем виде спорта платить за медали будет некому, никто туда не поедет на таких условиях. Как условный Никита Нагорный сможет потом смотреть всем в глаза после участия на таких условиях, даже если он получит медаль?» – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит