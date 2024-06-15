Анна Калмыкова: «Здорово, что после школы получу право поступить в спортивный вуз без экзаменов. Но пока я не определилась, где буду продолжать образование»

Гимнастка Анна Калмыкова рассказала, как совмещает спорт и образование.

Спортсменке 15 лет, накануне она выиграла золото в опорном прыжке на Играх БРИКС в Казани. Благодаря этой победе она сможет поступить в спортивный вуз без экзаменов.

Владимир Путин 12 июня подписал закон, который дает право победителям Игр стран БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего поступать в спортивные вузы без вступительных испытаний.

«Я учусь в 9-м классе, после окончания Игр буду сдавать ОГЭ, чтобы потом перейти в 10-й класс.

Конечно, здорово, что я после окончания школы теперь получу право поступить в спортивный вуз без экзаменов. Но пока я не определилась с тем, где буду продолжать свое образование.

Мне удается находить время на учебу в перерыве между тренировками и после них, я также занимаюсь по выходным.

К чему больше лежит душа? Родители говорят, что у меня математический склад ума», – сказала Калмыкова.