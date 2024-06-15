Давид Белявский: «Если Игры дружбы в этом году не состоятся, то я не вижу смысла сильно напрягаться на тренировках, как делал до этого»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Давид Белявский ТАСС Игры БРИКС Игры дружбы Гимнастика

Давид Белявский высказался о возможном переносе Игр дружбы.

«Если Игры дружбы в этом году не состоятся, то я не вижу смысла сильно напрягаться на тренировках, как делал до этого.

Не говорю, что завершу карьеру, но буду выступать в свое удовольствие. Не буду ставить задачи выиграть то или это. Получится победить, то хорошо, не получится – ничего страшного, я для себя выступаю.

Мне с каждым годом все сложнее и сложнее готовиться к соревнованиям, поэтому я и думаю, что уже, наверное, нет смысла издеваться над собой», – сказал Белявский. 

На Играх БРИКС Белявский боролся за медали только в упражнении на коне, но допустил падение и остался без награды.

«Не было там технической ошибки, просто рука у меня поехала на коне. Из-под контроля уже немножко вышло. К концу комбинации это случилось, когда сил меньше было, конечно.

Готовился к Играм БРИКС я очень хорошо, два сбора плодотворно прошел. Настрой был на настоящие международные соревнования, и я с таким настроем выходил и в первый день, и во второй», – отметил спортсмен. 

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1 комментарий
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Игры бриксиков показали, что с такими соперниками, ближайшие лет пять, можно не напрягаться. Или, надеются, что на игры дружбы другие приедут?
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