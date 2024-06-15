Белорусский гимнаст Шарамков: «Когда я начал снова выступать на международных соревнованиях, никаких косых взглядов в мою сторону не было»

Белорусский гимнаст Егор Шарамков высказался о победе на Играх БРИКС.

Шарамков взял золото в вольных упражнениях, опередив олимпийского чемпиона Никиту Нагорного.

«Готовился к тому, чтобы выступить на Играх БРИКС успешно, но не ожидал от себя, что выиграю здесь золото в вольных упражнениях.

Это спорт, соперники у меня были очень сильные и титулованные, но получилось их всех опередить, чему я очень рад. Днем ранее мне удалось стать третьим в многоборье, и я тоже был немного удивлен, что смог завоевать место на пьедестале. Значит, не зря готовился», – сказал Шарамков.

В январе 2024 года белорус получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Когда я начал снова выступать на международных соревнованиях, то никаких косых взглядов в мою сторону не было, никаких провокационных баннеров на трибунах я тоже не видел.

Удивлен ли я тому, что российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе? Это был их выбор, но если появилась такая возможность, то почему бы не использовать ее.

В этом году я участвовал в четырех квалификационных этапах Кубка мира, но не сумел в итоге отобраться на Олимпиаду в Париж.

Помешал ли мне в достижении цели длительный перерыв в международных стартах? Не факт, я бы не стал так категорично утверждать», – цитирует Шарамкова ТАСС.