Титов об Играх дружбы: «Если есть объективные причины, которые мешают провести соревнования, надо не боятся и переносить»
Глава ФСГР заявил, что поддержит перенос Игр дружбы.
Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Есть вероятность, что турнир перенесут на 2025 год.
«Я думаю, это будет ответственное и правильное решение. Если есть объективные причины, которые мешают в эти сроки провести соревнования, надо не боятся и переносить. Так что я это поддерживаю», – сказал Василий Титов.
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов