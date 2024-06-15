Титов об Играх дружбы: «Если есть объективные причины, которые мешают провести соревнования, надо не боятся и переносить»

Теги спортивная гимнастика ФСГР Василий Титов Игры дружбы Гимнастика

Глава ФСГР заявил, что поддержит перенос Игр дружбы.

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Есть вероятность, что турнир перенесут на 2025 год.

«Я думаю, это будет ответственное и правильное решение. Если есть объективные причины, которые мешают в эти сроки провести соревнования, надо не боятся и переносить. Так что я это поддерживаю», – сказал Василий Титов.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

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5 комментариев
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Кто- нибудь внятно может рассказать о причинах переноса?
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Ждёшь, ждёшь эти игрища, тут бац перенос.
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Ответ tolgol1974
Кто- нибудь внятно может рассказать о причинах переноса?
БРИКС, потом ОИ и почти сразу Игры Дружбы. Из-за близости ОИ не будет такого ажиотажа, не будет и спортсменов, которые учавствовали в ОИ. Лучше на след.год. Сейчас Игры как то спонтанно будут выглядеть. Лучше позже, но будет статусно и лучше подготовлено все.
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Ответ tolgol1974
Кто- нибудь внятно может рассказать о причинах переноса?
Если коротко, потому что они никому не нужны
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