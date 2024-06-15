Титов об Играх дружбы: «Если есть объективные причины, которые мешают провести соревнования, надо не боятся и переносить»

Глава ФСГР заявил, что поддержит перенос Игр дружбы.

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Есть вероятность, что турнир перенесут на 2025 год.

«Я думаю, это будет ответственное и правильное решение. Если есть объективные причины, которые мешают в эти сроки провести соревнования, надо не боятся и переносить. Так что я это поддерживаю», – сказал Василий Титов.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов