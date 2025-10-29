Маринов о чемпионате мира: «Чувствовалось, что оценки занижаются по сравнению с титулованными гимнастами. Немного зажимали меня»

Гимнаст Даниел Маринов подвел итоги чемпионата мира.

На соревнованиях в Джакарте россиянин завоевал бронзу в упражнении на брусьях, а в индивидуальном многоборье стал 7-м.

– Если бы даже я сделал перекладину без падений, то не получилось бы все равно зайти в тройку в личном многоборье. Обидно падение получилось. И я стал только седьмым.

– Где ты еще мог прибавить?

– Все сразу снаряды. После операции на плече еще не до конца восстановил всю сложность своих программ. На кольцах можно добавить полкомбинации, тогда и оценка будет другой. Плечо же может болеть еще несколько лет, доставлять дискомфорт. Полгода после операции плечо у меня было атрофировано. Надо серьезно работать.

– Вам понравилось знакомство с судьями и иностранными соперниками?

– В первые дни знакомство было на расстоянии. Чувствовалось, что оценки немного занижаются по сравнению с титулованными гимнастами. Было заметно, что меня немного зажимали. В последний день ставили уже приемлемые оценки, меня уже узнали.

Сейчас я чувствую радость. Было большое внимание ко мне в Казани, когда вернулся. Но на брусьях, видимо, была самая худшая комбинация за всё время, что выступаю на взрослых турнирах.

Было разочарование, что я не сделал того, что умею делать. Но на брусьях я мог быть вторым, выходил бороться за серебро. Но, сделав очень плохо свою комбинацию, стал третьим, – сказал Маринов в эфире «Матч ТВ ».