Оксана Чусовитина: «Готовлюсь к следующему сезону и ЧМ-2023, которые важнее для меня в плане отбора на Олимпийские игры»

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала о подготовке к чемпионату мира-2023, который пройдет в бельгийском Антверпене.

Ранее 47-летняя узбекистанская гимнастка сообщила о решении продолжить карьеру – она на планирует выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Летние Игры могут стать для спортсменки уже девятыми по счету.

«На ближайший чемпионат мира [2022 года] я решила не ехать, отказалась от участия. Сейчас готовлюсь к следующему сезону и чемпионату мира-2023, которые куда важнее для меня в плане отбора на Олимпийские игры.

В декабре я собираюсь приехать в Москву на шоу Алексея Немова», – сказала Чусовитина.