Оксана Чусовитина: «Готовлюсь к следующему сезону и ЧМ-2023, которые важнее для меня в плане отбора на Олимпийские игры»

Теги спортивная гимнастика Алексей Немов Оксана Чусовитина сборная Узбекистана (жен) Чемпионат мира по спортивной гимнастике Гимнастика

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала о подготовке к чемпионату мира-2023, который пройдет в бельгийском Антверпене.

Ранее 47-летняя узбекистанская гимнастка сообщила о решении продолжить карьеру – она на планирует выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Летние Игры могут стать для спортсменки уже девятыми по счету.

«На ближайший чемпионат мира [2022 года] я решила не ехать, отказалась от участия. Сейчас готовлюсь к следующему сезону и чемпионату мира-2023, которые куда важнее для меня в плане отбора на Олимпийские игры.

В декабре я собираюсь приехать в Москву на шоу Алексея Немова», – сказала Чусовитина.

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