Ильгар Мамедов: «Если кто‑то из сильных стран решит приехать к нам, а федерация скажет им не ехать – такого в фехтовании быть не может»

Мамедов заявил, что иностранные фехтовальщики могут приезжать на турниры в Россию.

– В связи с ближайшими приглашениями и выступлениями на Играх дружбы и Играх БРИКС есть ли какое‑то давление от международной федерации?

– Международная федерация не принимает в таком участие. Она не дает указаний национальным федерациям. Это все происходит в странах, где есть культура фехтования, национальные федерации фехтования и так далее.

– То есть в случае фехтования международная федерация просто регулятор?

– Если кто‑то из сильных стран решит приехать к нам, а федерация скажет им не ехать? Ну, нет. Такого у нас быть не может. Это уже вмешательство в процессы той или иной федерации другой страны.

Понятное дело, что МОК играет в свою игру. Они же все время называют это словом «рекомендации». Но на самом деле они настаивают на каких‑то решениях.

Не только уже подключился к Играм дружбы, насколько я слышал, но и WADA. Мол, не входят в пул WADA, поэтому и не должны проводиться. Но WADA же исполнитель чей‑то воли. Сколько лет‑то мы уже жили без них, тем более наш вид спорта, где нет допинга.

Но, повторюсь, чтобы сейчас какие‑то рекомендации шли от международной федерации в сторону национальных – такого нет, – сказал глава фехтования России Ильгар Мамедов.