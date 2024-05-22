Мамун о художественной гимнастике в России: «Сложно сравнивать с мировой ареной, потому что девушки выступают со внутренними правилами»

Теги художественная гимнастика Маргарита Мамун сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Маргарита Мамун высказалась об уровне художественной гимнастики в России.

«Уровень российских стартов сохраняется. Сейчас выступает то поколение, которое росло на сестрах Авериных и Лале Крамаренко. У нас есть сильные девушки, которые готовились к такому моменту, чтобы показать свои возможности.

Конечно, сложно сравнивать с мировой ареной, потому что девушки в стране выступают со внутренними правилами, отличающимися от мировых стартов.

Я редко смотрю российские старты, но какие-то результаты вижу. Стараюсь наблюдать и за результатами в мировой художественной гимнастике. Смотрю только чемпионат мира, чемпионат Европы или другие крупные соревнования», — сказала олимпийская чемпионка Рио-2016. 

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