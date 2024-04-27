Арина Аверина о нейтральном статусе на ОИ-2024: «Мое мнение – не ехать при таких условиях. В Токио было еще более-менее – хотя бы форма в цветах российского флага»

Теги художественная гимнастика Олимпийская сборная России Токио-2020 Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Арина Аверина Гимнастика

Арина Аверина объяснила отказ от участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

– Как относитесь к поездке на Олимпиаду?

– У каждого свое мнение. Я вот не поехала, потому что мое мнение – не ехать при таких условиях. В таком нейтральном статусе не стала участвовать, потому что в том же Токио (на Олимпиаде 2021 года – Sports) было все еще более-менее: у нас хотя бы форма была в цветах российского флага, а сейчас нейтральные цвета.

– А как же мечта?

– Мечта мечтой, но при таких условиях, конечно же, на Олимпиаду ехать не надо, – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина.

Сестры Аверины уходят вместе: выиграли все, кроме Игр, но Винер считает их олимпийскими чемпионками

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12 комментариев
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Ну еще бы она что-то отличное от Винер сказала
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Обычно мнение не ехать высказывают, те, кто завязал со спортом.
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+14
Мы съездили, а вам не нужно)))
Смешная...
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Ответ Джанлука Нальюка
Обычно мнение не ехать высказывают, те, кто завязал со спортом.
Или тот, кто точно не попадет на ои (динамо, цска и т.п.)
+6
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+6
Ну и не едь.
+3
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Я вот не поехала... А тебя приглашали?
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Ответ Джанлука Нальюка
Обычно мнение не ехать высказывают, те, кто завязал со спортом.
Ещё те кто уже выигрывал, те кому ничего там не светит и те кто боятся потерять заработок.
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Укус Винер хуже чем зомби. Просто так вообще не пройдет
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Ахахаха, то есть если бы сейчас разрешили форму в цветах флага, то ехать было бы норм?

Я много нелепых объяснений слушал, почему столько лет без флага катались, а вот именно сейчас совсем нельзя, но вот это пока - чемпион.
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Ответ Чебурашка от Гены
Верх белый, шорты синие, кроссовки и носки красные. Пусть попробуют докопаться.
🤣
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Ответ гилберт
Ну и не едь.
А она и не едет) Она в Дубай зачастила, видимо по работе)
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