Арина Аверина о нейтральном статусе на ОИ-2024: «Мое мнение – не ехать при таких условиях. В Токио было еще более-менее – хотя бы форма в цветах российского флага»
Арина Аверина объяснила отказ от участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.
– Как относитесь к поездке на Олимпиаду?
– У каждого свое мнение. Я вот не поехала, потому что мое мнение – не ехать при таких условиях. В таком нейтральном статусе не стала участвовать, потому что в том же Токио (на Олимпиаде 2021 года – Sports) было все еще более-менее: у нас хотя бы форма была в цветах российского флага, а сейчас нейтральные цвета.
– А как же мечта?
– Мечта мечтой, но при таких условиях, конечно же, на Олимпиаду ехать не надо, – сказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина.
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Смешная...
Я много нелепых объяснений слушал, почему столько лет без флага катались, а вот именно сейчас совсем нельзя, но вот это пока - чемпион.