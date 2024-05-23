48-летняя Чусовитина не сможет выступить на своей девятой Олимпиаде из-за травмы

Теги Оксана Чусовитина Париж-2024 сборная Узбекистана (жен) Гимнастика

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина не выступит на Играх-2024 в Париже.

48-летняя спортсменка представляет Узбекистан. Ранее она участвовала в восьми Олимпиадах.

«Дорогие мои друзья, болельщики и все, кто любит гимнастику, к сожалению, у меня для вас печальные новости.

Вчера во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным стартом к Олимпиаде в Париже, я получила травму, пока делала вольные упражнения.

Я не смогу участвовать и очень расстроена, так как долго готовилась к этому соревнованию», – написала Чусовитина.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи и быстрого выздоровления 🙏🙏🙏
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий