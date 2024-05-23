48-летняя Чусовитина не сможет выступить на своей девятой Олимпиаде из-за травмы

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина не выступит на Играх-2024 в Париже.

48-летняя спортсменка представляет Узбекистан. Ранее она участвовала в восьми Олимпиадах.

«Дорогие мои друзья, болельщики и все, кто любит гимнастику, к сожалению, у меня для вас печальные новости.

Вчера во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным стартом к Олимпиаде в Париже, я получила травму, пока делала вольные упражнения.

Я не смогу участвовать и очень расстроена, так как долго готовилась к этому соревнованию», – написала Чусовитина.