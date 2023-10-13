Оксана Чусовитина: «Я попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже. Решила рискнуть»

48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина хочет выступить на своей 9-й Олимпиаде.

Чусовитина представляет Узбекистан. На Азиатских играх-2023 в Ханчжоу она заняла четвертое место в опорном прыжке.

– Что же касается моих выступлений на Азиаде, то четвертое место, знаете, это самый обидный результат. Но бывают такие моменты, когда спортсмен, занимая четвертое место, не попадая на пьедестал, как-то разочаровывается, у него опускаются руки.

На этих соревнованиях лично для меня все произошло с точностью до наоборот. Я в какой-то степени почувствовала в себе уверенность и силу – что я могу, у меня может получаться. И значит, надо больше тренироваться, потому что перед Азиатскими играми какое-то время – все лето – я очень много болела, как-то не могла прийти в себя, потеряла свой прыжок – именно ощущение коня. Вся потерялась.

А на Азиатских играх почувствовала, что все постепенно приходит в норму, у меня начинает получаться. Я сделала выводы, теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпийские игры в Париже в следующем году.

–​ Что вас мотивирует, помимо желания и наличия сил, ехать на девятую в жизни Олимпиаду?

– Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику. И, наверное, у меня просто уже такой интерес – получится у меня или нет, смогу или нет. И если, например, я бы не попробовала, то потом об этом пожалела. Это я точно знаю. И поэтому решила рискнуть. Посмотрим, получится или нет.

В феврале 2024 года начнется квалификация. Пройдут сразу четыре Кубка мира по спортивной гимнастике. Трех лучших спортсменок допустят до Олимпиады. Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места. И мне самой интересно, буду бороться и постараюсь отдать все силы, чтобы у меня все получилось, – сказала олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина.

Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!