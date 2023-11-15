Оксана Чусовитина: «Пока есть чувства, пока мне это нравится, я буду заниматься гимнастикой»

48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объяснила, почему продолжает карьеру.

Чусовитина – олимпийская чемпионка 1992 года в составе объединенной команды бывших республик СССР. Сейчас она выступает за Узбекистан и рассчитывает отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, которая может стать для спортсменки уже девятой.

«Я тренировалась, приходила в зал, потому что мне это нравилось. Заканчивая тренировку, я каждый день ждала, когда наступит завтра, чтобы опять пойти на тренировку. И по сей день у меня такое же чувство.

Когда вот это чувство у меня начнет угасать или оно пропадет, меня больше в зале никто не увидит. Но пока есть эти чувства, пока мне это нравится, я буду заниматься гимнастикой. Кто бы что ни говорил, я делаю то дело, которое мне приносит удовольствие в моей жизни», – рассказала Чусовитина.

В прошлом году Чусовитина побеждала на этапе Кубка мира в Дохне в опорном прыжке.