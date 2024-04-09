Лидия Иванова: «Насколько я уважала Томаса Баха как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста»

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Томас Бах Лидия Иванова Игры дружбы Гимнастика

Лидия Иванова высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Нам ни в коем случае нельзя сбавлять ни темпа, ни сложности, чтобы, как только появится момент, мы смогли выйти на мировую арену не подбирающими щепки, а с намерением выиграть! Я думаю, большинство спортсменов этот уровень и пытаются удерживать.

Я им тоже пытаюсь это объяснить, тем более что у нас серьезные старты предлагаются — Игры Дружбы, например. Хотя уже начались козни, их же проводит не МОК, который сейчас стал абсолютно безголовым и беспринципным. Насколько я уважала Томаса Баха как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста.

Это какая-то беспринципность, даже служба, где же тот спортивный принцип, которому всегда хочется служить? Не какой-то блатной вариант... Как может в спорте быть по блату? Это что, спринтер должен остановиться перед финишем и дать выиграть какому-то пятому сзади? Так сейчас и происходит.

Всегда следует помнить, что именно высота мастерства определяет твое местоположение в спортивном мире, это естественно, так должно быть», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. 

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