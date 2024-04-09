Лидия Иванова: «Насколько я уважала Томаса Баха как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста»

Лидия Иванова высказалась об отстранении российских спортсменов.

«Нам ни в коем случае нельзя сбавлять ни темпа, ни сложности, чтобы, как только появится момент, мы смогли выйти на мировую арену не подбирающими щепки, а с намерением выиграть! Я думаю, большинство спортсменов этот уровень и пытаются удерживать.

Я им тоже пытаюсь это объяснить, тем более что у нас серьезные старты предлагаются — , например. Хотя уже начались козни, их же проводит не , который сейчас стал абсолютно безголовым и беспринципным. Насколько я уважала как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста.

Это какая-то беспринципность, даже служба, где же тот спортивный принцип, которому всегда хочется служить? Не какой-то блатной вариант... Как может в спорте быть по блату? Это что, спринтер должен остановиться перед финишем и дать выиграть какому-то пятому сзади? Так сейчас и происходит.

Всегда следует помнить, что именно высота мастерства определяет твое местоположение в спортивном мире, это естественно, так должно быть», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.