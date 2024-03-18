Родионенко об отказе гимнастов выступать в нейтральном статусе: «Что важнее, гибнущие за родину мужчины или потенциальная медаль на Олимпиаде?»

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Валентина Родионенко FIG Париж-2024 Гимнастика

Валентина Родионенко объяснила, почему российские гимнасты не поедут на Олимпиаду.

– Во вторник и среду состоится исполком МОК. Каких решений ждете по России?

– Наша судьба уже решена. В спортивной гимнастике все ясно – мы не едем на Олимпийские игры. МОК сделал все возможное, чтобы не допустить нас.

– Но шансы на поездку сохраняют представители других видов спорта. Как думаете, смогут ли они попасть в Париж?

– МОК ищет таких людей, чтобы внести раскол в наше общество. Они унизили российский спорт, хотят поставить на колени. Скажите, что важнее, гибнущие за родину мужчины или потенциальная медаль на Олимпиаде? Слава богу, наши спортсмены это понимают, ни у кого в спортивной гимнастике нет в мыслях поехать на соревнования.

Даже если белорусы попадут на Игры, им никто не даст ничего выиграть. Вы знаете, что никто не гарантирует безопасность? В требованиях, которые они предъявляют нам, нет ни слова о безопасности россиян и белорусов, – сказала старший тренер сборной России.

– Краеугольным камнем является вопрос об отказе поддержки СВО. МОК утверждает, что не требует подписывать ничего подобного, глава ОКР в свою очередь говорит, что россияне должны осудить спецоперацию. Где правда?

– У нас есть документ от FIG, там черным по белому написано про это. Шаг влево, шаг вправо – дисквалификация. Это страшные пункты, мы не можем соглашаться на это. Там есть и другие ужасные условия. Если на соревнованиях появится символика России, то спортсмена сразу же дисквалифицируют. Но ведь это может быть и провокация, и я уверена, что в подобном случае они могут быть, – добавила Родионенко.

«Нейтральный статус – предательство». Наш первый бойкот Олимпиады-2024 – гимнасты не едут

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39 комментариев
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Мне как и любомy человекy важны прежде всего мои интересы: спокойно жить, вкусно есть, интересно работать, улучшать комфорт. Если моё государство говорит мне, что мне нужно отказываться от комфорта, идти умирать, жрать второсортную еду, не участвовать в спорте высоких достижений, ненавидеть тех, кто мне ничего не сделал. То мне такое государство не нужно, оно не в моих интересах, а в интересах узкой кучки людей. Спортсмен хочет и должен участвовать в олимпиаде, ЧМ, стартах высоких. И должен слать в баню всех Родионенко, Вяльбе и Путиных, а также тех, кто их поддерживает куда подальше. Они приходят и уходят, страна, спорт и жизнь человека должны развиваться
+133
-7
+126
Валентине Родионенко 87 лет, и, как многие облеченные властью деятели, которым самим скоро умирать ввиду естественных причин, они вполне легко агитируют за смерть молодых, чтобы им самим не обидно было. Это подводят под идеологическую борьбу за Родину, но дело не в этом. Они сами пожили, а остальным это необязательно.
+102
-11
+91
Десятки (если не сотни) тысяч парней погибли, тут она права. Вот только за что они погибли - это большой вопрос.
+81
-10
+71
гибнущие за родину мужчины
===================
надо бы уточнить, за чью родину они гибнут и кому это нужно
+49
-4
+45
Ответ sociologvladimir
Мне как и любомy человекy важны прежде всего мои интересы: спокойно жить, вкусно есть, интересно работать, улучшать комфорт. Если моё государство говорит мне, что мне нужно отказываться от комфорта, идти умирать, жрать второсортную еду, не участвовать в спорте высоких достижений, ненавидеть тех, кто мне ничего не сделал. То мне такое государство не нужно, оно не в моих интересах, а в интересах узкой кучки людей. Спортсмен хочет и должен участвовать в олимпиаде, ЧМ, стартах высоких. И должен слать в баню всех Родионенко, Вяльбе и Путиных, а также тех, кто их поддерживает куда подальше. Они приходят и уходят, страна, спорт и жизнь человека должны развиваться
У вас неправильные ценности. У россиян в генокоде - страдать и терпеть. Помните у Ильфа и Петрова, в "Золотом теленке", Васисуалья Лоханкина? Когда от него уходила жена, он "упивался своим горем". Тут также - чуть что сразу "деды воевали","жили же при дефиците" и т.д.
+46
-8
+38
А можно поинтересоваться, сколько гибнущих мужчин, спасет неучастие в Олимпиаде? И, соответсвенно, скольких жизней будет стоит потенциальная медаль на Олимпиаде?

И, напоследок, какие таблетки забыла принять бабуля, что смешивает в кучу медали и гибнущих мужчин?
+39
-3
+36
То есть если бы Россию пустили на олимпиаду с флагом и гимном, они бы все равно не поехали по причине проведения СВО?
+24
-2
+22
Как же страдал русский народ до 2022 не имея возможности предаться самому важному...
+23
-2
+21
Ответ Ебздрогыч
Валентине Родионенко 87 лет, и, как многие облеченные властью деятели, которым самим скоро умирать ввиду естественных причин, они вполне легко агитируют за смерть молодых, чтобы им самим не обидно было. Это подводят под идеологическую борьбу за Родину, но дело не в этом. Они сами пожили, а остальным это необязательно.
Безумные старцы забирают молодые души .
+22
-3
+19
Слава Богу, теперь гибнуть перестанут. Спасибо гимнастам
+20
-2
+18
Ответ sociologvladimir
Мне как и любомy человекy важны прежде всего мои интересы: спокойно жить, вкусно есть, интересно работать, улучшать комфорт. Если моё государство говорит мне, что мне нужно отказываться от комфорта, идти умирать, жрать второсортную еду, не участвовать в спорте высоких достижений, ненавидеть тех, кто мне ничего не сделал. То мне такое государство не нужно, оно не в моих интересах, а в интересах узкой кучки людей. Спортсмен хочет и должен участвовать в олимпиаде, ЧМ, стартах высоких. И должен слать в баню всех Родионенко, Вяльбе и Путиных, а также тех, кто их поддерживает куда подальше. Они приходят и уходят, страна, спорт и жизнь человека должны развиваться
Подписываюсь под каждым словом. Но у нас народ привык страдать "за идею" вместо того, чтобы стремиться к лучшей жизни. Как говорят некоторые: "не жили богато, нечего и начинать".
+21
-5
+16
хочется плюнуть в лицо старухе
+16
-4
+12
Эти мужчины гибнут не за родину, а за параноидальные хотелки пожилого ветерана КГБ.
+14
-4
+10
Эм, а действительно почему бы и нет? Олимпийская медаль гораздо важнее. Просто потому что у олимпиады хотя бы смысл есть и никто не умирает, а в войне нет никакого смысла.
+9
0
+9
Ответ rembrandao
Желание жить достойно и стремиться к лучшей жизни для себя и своих детей - это у нас эгоизм называется? Нужно сидеть и страдать вместе со всеми?
Да это же обычный местный тролль, все старички спортса давно потешаются над ней. Не старайся что-то вбить в ее пустую голову)
+5
0
+5
Было бы интересно увидеть этот документ от FIG
+7
-2
+5
Ответ murzzzzzilka
Комментарий скрыт
Желание жить достойно и стремиться к лучшей жизни для себя и своих детей - это у нас эгоизм называется? Нужно сидеть и страдать вместе со всеми?
+5
-1
+4
правильно нафиг ОИ, есть игры дружбы и еще что то там
+6
-2
+4
Если бы Радионенко состарилась не только телом, она давно ушла бы на пенсию. Старинное правило деньги не пахнут доступно любому состоянию разума?
+5
-1
+4
Ответ murzzzzzilka
Комментарий скрыт
Об этом пусть думают украинцы. На мою родину, например, никто не нападал, чтобы за нее гибнуть.
+3
0
+3
Ответ rembrandao
Подписываюсь под каждым словом. Но у нас народ привык страдать "за идею" вместо того, чтобы стремиться к лучшей жизни. Как говорят некоторые: "не жили богато, нечего и начинать".
У нас это не некоторые говорят, у нас это национальная идея, а все несогласные - враги народа. Почитайте глубинный интернет (да даже и на спортсе такие персонажи встречаются): зарабатываешь больше условных 50 тысяч - негодяй, ходишь в кофейню по утрам - негодяй, ездишь на такси вместо маршрутки - негодяй, покупаешь компьютер не из б/у комплектующих с Али - негодяй, и так далее, и тому подобное. У людей в районе 30 и младше такое встречается реже, но этого пока недостаточно.
+5
-2
+3
Как вообще связана поездка спортсменов на Олимпиаду и гибель солдат на фронте? Что она несет? Или спортсмены должны ехать умирать на фронт?
+5
-2
+3
А вот если вспомнить военные действия советских войск в Афганистане. Там ведь тоже гибли наши ребята. Но при этом прошли ОИ в Москве, Лэйк-Плэсиде, Сараево, Калгари, Сеуле. Наши спортсмены завоевывали медали, радовались победам. Как быть с этим?
+4
-1
+3
Ответ sociologvladimir
Мне как и любомy человекy важны прежде всего мои интересы: спокойно жить, вкусно есть, интересно работать, улучшать комфорт. Если моё государство говорит мне, что мне нужно отказываться от комфорта, идти умирать, жрать второсортную еду, не участвовать в спорте высоких достижений, ненавидеть тех, кто мне ничего не сделал. То мне такое государство не нужно, оно не в моих интересах, а в интересах узкой кучки людей. Спортсмен хочет и должен участвовать в олимпиаде, ЧМ, стартах высоких. И должен слать в баню всех Родионенко, Вяльбе и Путиных, а также тех, кто их поддерживает куда подальше. Они приходят и уходят, страна, спорт и жизнь человека должны развиваться
Вот и власти тоже так рассуждают
+2
0
+2
Ответ Сергей Сорока
У нас это не некоторые говорят, у нас это национальная идея, а все несогласные - враги народа. Почитайте глубинный интернет (да даже и на спортсе такие персонажи встречаются): зарабатываешь больше условных 50 тысяч - негодяй, ходишь в кофейню по утрам - негодяй, ездишь на такси вместо маршрутки - негодяй, покупаешь компьютер не из б/у комплектующих с Али - негодяй, и так далее, и тому подобное. У людей в районе 30 и младше такое встречается реже, но этого пока недостаточно.
Да уж. Например, "лавандовый раф или малиновое фраппе" - это стало уже практически ругательством и обвинением в гомосексуализме. Люди очень завистливые. Если кто-то выбивается из серой массы, его сразу же пытаются загнобить и выставить вором, негодяем или педиком.
+2
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Связь то какая?
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Правильно Валентина говорит! Разве за это наши отцы проливали кровь наших дедов ?
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Само собой вспомнилось:
"Дедушка старый, ему все равно..."
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Ответ Otto Kretschmer
Не мешай, у ЦИПСО сегодня траур, пусть выговорятся, они думали лодку раскачивали, в итоге себе в штаны навалили. 3 года назад рейтинг ВВ был 77%, сейчас 87%, этим всё сказано.
посмотрите на число плюсов к моемy мнению и вашемy. Эти 87% дyтые. Если бы были честные выборы, с равным достyпом кандидатов, к сми, без админресyрса, вбросов и политических преследований, то результаты выборов были бы кардинально дрyгими. Также рекомендую узнать, как закончил Чаушеску, там результат поддержки был схожим
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