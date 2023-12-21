Давид Белявский: «Международная федерация гимнастики поставила нереальные условия допуска»

Олимпийский чемпион Давид Белявский назвал «нереальными» условия допуска FIG.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«FIG поставила нереальные условия [допуска]. Самое первое, что мы все принадлежим к клубам ЦСКА, «Динамо».

Конечно, когда нас только отстранили, были какие-то мысли. Прошло полтора года, я уже со спокойной душой готовлюсь к следующему году. Весь год планирую тренироваться, может, дольше», – сказал чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Белявский.

Также гимнаст высказался об антидопинговых санкциях против России, из-за которых спортсмены ранее уже выступали на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Международный олимпийский комитет (МОК) может рекомендовать, что угодно. Они и нам рекомендуют не проводить соревнования, якобы у нас проблемы с допингом. Хочется спросить, а с каким? Они берут какие-то старые данные, а мы все равно виноваты. Надеюсь, на Игры дружбы все равно приедет много стран.

Вся команда, которая выступала на Олимпийских играх в Токио, сейчас продолжает свою карьеру, поэтому сами можете судить, упал ли у нас уровень в сборной или нет. Я просто очень люблю то, чем занимаюсь, поэтому мне не надо искать мотивацию. Соревнований, конечно, хотелось бы больше, но не как у футбола. Мы к такому пока не готовы», – отметил Белявский.

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