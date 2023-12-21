Давид Белявский: «Международная федерация гимнастики поставила нереальные условия допуска»

Теги допинг спортивная гимнастика МОК сборная России по спортивной гимнастике Давид Белявский Игры дружбы Гимнастика

Олимпийский чемпион Давид Белявский назвал «нереальными» условия допуска FIG.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«FIG поставила нереальные условия [допуска]. Самое первое, что мы все принадлежим к клубам ЦСКА, «Динамо».

Конечно, когда нас только отстранили, были какие-то мысли. Прошло полтора года, я уже со спокойной душой готовлюсь к следующему году. Весь год планирую тренироваться, может, дольше», – сказал чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Белявский.

Также гимнаст высказался об антидопинговых санкциях против России, из-за которых спортсмены ранее уже выступали на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Международный олимпийский комитет (МОК) может рекомендовать, что угодно. Они и нам рекомендуют не проводить соревнования, якобы у нас проблемы с допингом. Хочется спросить, а с каким? Они берут какие-то старые данные, а мы все равно виноваты. Надеюсь, на Игры дружбы все равно приедет много стран.

Вся команда, которая выступала на Олимпийских играх в Токио, сейчас продолжает свою карьеру, поэтому сами можете судить, упал ли у нас уровень в сборной или нет. Я просто очень люблю то, чем занимаюсь, поэтому мне не надо искать мотивацию. Соревнований, конечно, хотелось бы больше, но не как у футбола. Мы к такому пока не готовы», – отметил Белявский.

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