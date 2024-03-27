Колобков о словах Винер про «команду бомжей»: «Я бы так категорично к этому не подходил»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Павел Колобков Париж-2024 ВФХГ Гимнастика

Экс-министр спорта России прокомментировал слова Ирины Винер о «команде бомжей».

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) заявила, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, будут выступать за «команду бомжей без флага, гимна и болельщиков».

«Ирина Александровна уже давно высказала свою позицию по этому поводу. Я бы так слишком категорично к этому не подходил. Честно говоря, так просто я бы такими словами не оперировал, как она», – сказал Павел Колобков.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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14 комментариев
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Категорично? Винер обгадила спортсменов. "Кто как обязывается - так сам и называется". Значит Винер - б*мж.
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Ответ kupezz
Комментарий скрыт
За всю страну не говори
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спортсмены должны соревноваться
тренеры - тренеровать

а эта себя возомнила политиком?
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А она и в футболе понимает?
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Ответ kupezz
Комментарий скрыт
Она вернёт спортсменам - годы тренировок, искалеченное здоровье, средства и время потраченные родителями ?!
Или её ХАХИЛЬ ?!
Вот что это за убежденность ЧЕЛОВЕК РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ - ГЛАВНОЕ ЗНАМЯ 🤦🏼‍♂️
За последние 150 лет у России ЧЕТЫРЕ официальных флага сменилось ☝️
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Винер выразилась образным выражением, не путайте божий дар с яичницей, что делает тот же Колобков для спортсменов, да ничего, ибо выше члена не прыгнешь
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Как нас призывают? Пишите вежливо и дружелюбно.
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку…
Противно слышать эти призывы.
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А в Токио с флагом и гимном ездили?
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Ответ kupezz
Комментарий скрыт
Пруфы, соцопросы в студию
0
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Ответ Харламов Никита
Она вернёт спортсменам - годы тренировок, искалеченное здоровье, средства и время потраченные родителями ?! Или её ХАХИЛЬ ?! Вот что это за убежденность ЧЕЛОВЕК РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ - ГЛАВНОЕ ЗНАМЯ 🤦🏼‍♂️ За последние 150 лет у России ЧЕТЫРЕ официальных флага сменилось ☝️
На Олимпиаде главное для болельщиков, чтобы спортсмен (неважно какого вида спорта) выступал под флагом и гимном своей страны, те кто хочет выступать, а желающие за них персонально болеть существуют коммерческие соревнования. Это дело каждого, ехать или не ехать, камнями никто закидывать не будет. Просто спортсмен не ощутит весь кайф от этого золота, порадуются только близкие или вообще может проиграть и остаться у разбитого корыта. В итоге съездил, на церемониях не был, везде избегали, много запрещали, ненужные вопросы, а потом ведь дома продолжение банкета (про ништяки и разные другие поблажки внутри страны) могут забыть. Прости вежливо будут отправлять в другой кабинет, в общем будут сами себе предоставлены во всех смыслах.
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