Колобков о словах Винер про «команду бомжей»: «Я бы так категорично к этому не подходил»
Экс-министр спорта России прокомментировал слова Ирины Винер о «команде бомжей».
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) заявила, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, будут выступать за «команду бомжей без флага, гимна и болельщиков».
«Ирина Александровна уже давно высказала свою позицию по этому поводу. Я бы так слишком категорично к этому не подходил. Честно говоря, так просто я бы такими словами не оперировал, как она», – сказал Павел Колобков.
«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024
тренеры - тренеровать
а эта себя возомнила политиком?
Или её ХАХИЛЬ ?!
Вот что это за убежденность ЧЕЛОВЕК РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ - ГЛАВНОЕ ЗНАМЯ 🤦🏼♂️
За последние 150 лет у России ЧЕТЫРЕ официальных флага сменилось ☝️
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку…
Противно слышать эти призывы.