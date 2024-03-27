Колобков о словах Винер про «команду бомжей»: «Я бы так категорично к этому не подходил»

Экс-министр спорта России прокомментировал слова Ирины Винер о «команде бомжей».

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) заявила, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, будут выступать за «команду бомжей без флага, гимна и болельщиков».

«Ирина Александровна уже давно высказала свою позицию по этому поводу. Я бы так слишком категорично к этому не подходил. Честно говоря, так просто я бы такими словами не оперировал, как она», – сказал .

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024